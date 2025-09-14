Honda y Gilera lideran el top 10 de motos patentadas en Argentina

La conclusión llega desde el inicio: agosto de 2025 consolidó a la Honda Wave 110 como la moto más patentada del país, seguida muy de cerca por la Gilera Smash. Ambas sintetizan lo que el mercado demanda: mecánicas simples, bajo costo de mantenimiento y confiabilidad comprobada.

En total, se patentaron más de 25 mil unidades de motos en el país durante el mes, con un claro dominio de los modelos urbanos de baja cilindrada.

Ranking de las motos más vendidas en agosto:

Honda Wave 110 – 5.327 unidades

Motor monocilíndrico de 4 tiempos, 109 cc, refrigerado por aire, OHC con 2 válvulas. Caja de 4 velocidades, arranque eléctrico y a patada. Su robustez y eficiencia en consumo de combustible la hacen imbatible en el segmento.

Gilera Smash – 5.121 unidades

Motor de 107 cc, monocilíndrico, 4 tiempos, refrigeración por aire. Sistema de alimentación por carburador y encendido CDI. Caja de 4 marchas y arranque eléctrico/patada. Modelo económico y popular en zonas urbanas.

Keller KN110-8 – 4.153 unidades

Equipa un motor de 110 cc, monocilíndrico, 4 tiempos, con arranque eléctrico y a patada. Su estructura liviana y simple la convierten en una moto confiable para usuarios primerizos.

Motomel B110 – 3.614 unidades

Motor monocilíndrico de 107 cc, refrigerado por aire, caja de 4 velocidades. Ideal para desplazamientos cortos, ofrece un equilibrio entre precio accesible y mantenimiento sencillo.

Mondial LD 110 Max – 1.815 unidades

Motor monocilíndrico de 107 cc, 4 tiempos, refrigerado por aire, arranque eléctrico y a patada. Destaca por un diseño más moderno dentro del segmento de baja cilindrada, con buenos niveles de confort.

Corven Energy 110 – 1.723 unidades

Motor de 107 cc, monocilíndrico, 4 tiempos, refrigeración por aire. Caja de 4 velocidades. Uno de los modelos más difundidos por su bajo consumo y practicidad urbana.

Zanella ZB 110 – 1.392 unidades

Monocilíndrico de 110 cc, 4 tiempos, refrigerado por aire. Caja de 4 marchas y arranque mixto. Diseño compacto y precio competitivo, pensado para movilidad diaria.

Zanella ZB 110 RT – 1.346 unidades

Variante de la ZB 110, con mecánica similar de 110 cc. Se diferencia por detalles de estética y acabados que la posicionan como una opción versátil para quienes buscan estilo sin resignar economía.

Motomel S2 150 – 1.195 unidades

Una de las pocas excepciones en el listado, con motor monocilíndrico de 149 cc, 4 tiempos, refrigerado por aire. Caja de 5 velocidades, lo que le da mejores prestaciones para trayectos más largos y periurbanos.

Corven Energy 110 by Corven – 1.170 unidades

Motor de 107 cc, 4 tiempos, monocilíndrico, con arranque eléctrico y a patada. Cierra el top 10 reafirmando la supremacía de las motos de 110 cc en el mercado argentino.

Panorama general

El análisis del top 10 deja en evidencia que el segmento de baja cilindrada (110 cc) domina ampliamente el mercado argentino. Son motos accesibles, de mecánica simple y con un costo de mantenimiento bajo, ideales para el uso diario en entornos urbanos.

La excepción es la Motomel S2 150, que introduce un nivel de prestaciones mayor, anticipando la posibilidad de un crecimiento paulatino de cilindradas más altas en el futuro cercano.