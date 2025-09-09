EN VIVO
La histórica Zanella 110 vuelve en su modelo 2025: así es la moto renovada y "hecha en Argentina"

Cómo es la histórica Zanella 110 en su modelo 2025. Esta es la moto que imaginó la inteligencia artificial del Chat GPT.

09 de septiembre, 2025 | 09.43

La Zanella ZB 110 vuelve en su potencial modelo 2025 a través de la inteligencia artificial de Chat GPT y sería una evolución natural de la "motito" más popular de la marca: compacta, ágil y económica, pero ahora con diseño renovado, tablero digital con conectividad, luces LED y frenos combinados. Con versiones urbanas, deportivas y ecológicas, apuntaría a seguir siendo la moto accesible por excelencia, adaptada a los nuevos tiempos sin perder su esencia práctica y callejera.

Motor y tecnología

  • Mantendría el motor de baja cilindrada (110 cc) pero con inyección electrónica, más eficiente y menos contaminante.
  • Posible versión híbrida ligera (con asistencia eléctrica en arranques y bajas velocidades).
  • Normas Euro 5 adaptadas a la región.

Diseño

  • Carrocería más aerodinámica, con líneas limpias y modernas.
  • Faros full LED, luces DRL y tablero 100% digital con conectividad Bluetooth para celular.
  • Conserva la estructura compacta pero con asiento más ergonómico y baúl ampliado.

Conectividad

  • Puerto USB-C de carga rápida y posibilidad de integrar GPS y alertas de tránsito desde el celular.
  • App de Zanella con diagnóstico del vehículo, consumo y alertas de mantenimiento.

Seguridad

  • Frenos combinados CBS (delantero a disco ventilado y trasero de tambor mejorado).
  • Neumáticos sin cámara, más resistentes.
  • Sistema de corte automático en caso de caída.

Este es el modelo que imaginó la inteligencia artificial del Chat GPT.

Versiones

  • ZB 110 Urban: pensada para ciudad, económica y funcional.
  • ZB 110 Sport: diseño más agresivo, suspensiones reforzadas y escape deportivo.
  • ZB 110 Eco: con asistencia eléctrica, ideal para deliverys o traslados cortos de bajo consumo.

La historia de la Zanella 110 en Argentina

La Zanella ZB 110 marcó un antes y un después en la movilidad popular de la Argentina. Lanzada como una moto accesible y versátil, rápidamente ganó terreno en las calles gracias a su motor confiable, su bajo consumo de combustible y la facilidad para mantenerla. Fue adoptada tanto por jóvenes que buscaban independencia como por trabajadores que necesitaban un medio de transporte económico y resistente para su día a día.

Su momento de mayor furor llegó en los años 2000 y 2010, cuando se consolidó como una de las motos más vendidas del país. En ese período, la expansión del delivery y la necesidad de un transporte urbano rápido y barato la convirtieron en parte inseparable del paisaje de barrios y avenidas. Más que un simple vehículo, la Zanella 110 pasó a ser un símbolo de practicidad y de la vida cotidiana de millones de argentinos

