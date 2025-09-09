BMW Motorrad regresa al mercado argentino con un Scooter de lujo: cuánto cuesta

El nuevo scooter que trae BMW al mercado argentino.

BMW Motorrad volvió a apostar por el segmento de scooters en Argentina con el lanzamiento del C400X, un modelo que la marca alemana presenta tras varios años de ausencia en esta categoría.

Este nuevo scooter se suma a la extensa gama de autos y motos que BMW comenzó a importar recientemente, coincidiendo además con la celebración de los 25 años del grupo en Argentina. La propuesta está dirigida tanto a nuevos clientes como a quienes ya son usuarios de BMW y buscan una opción práctica para la movilidad diaria, donde el scooter se destaca por su eficiencia y comodidad.

En cuanto al precio, el C400X se ofrece a 15.500 dólares, un valor estratégico que permite evitar el impuesto a los vehículos de lujo, que actualmente afecta a las motos cuyo precio supera los 23 millones de pesos. Desde BMW Motorrad Argentina destacaron el esfuerzo realizado para mantener este precio competitivo.

Las características del nuevo scooter de BMW

El C400X llega en su versión Blackstorm, un elegante color negro brillante y está equipado con un motor de 350 cc que genera 34 CV a 7.500 rpm y un torque de 35 Nm a 5.750 rpm, combinado con una caja CVT que facilita su manejo, especialmente en entornos urbanos.

Como es característico en los vehículos BMW, el C400X incorpora tecnología de punta. Cuenta con frenos de doble disco delanteros y sistema ABS Pro, además de la función de Control Dinámico de Frenos (DBC), que detecta si el acelerador está activo durante una frenada brusca y lo corta electrónicamente, mientras enciende las balizas automáticamente, mejorando la seguridad en situaciones críticas.

Los frenos están integrados al ABS Pro, que aporta mayor estabilidad y control en curvas, reduciendo cambios bruscos que podrían desestabilizar la moto. También incluye sistemas de asistencia como el Control Dinámico de Tracción (DTC) y el Control de Par de Arrastre del Motor (MSR), que aseguran una conducción segura incluso en superficies resbaladizas y al desacelerar rápidamente.

El tablero del C400X presenta una pantalla TFT de 6,5 pulgadas que muestra toda la información del vehículo, incluyendo navegador, lo que resulta muy útil para desplazarse por la ciudad. En términos de practicidad, el scooter ofrece dos guanteras delanteras con cierre centralizado, donde la derecha incluye un cargador USB.

Además, su baúl bajo el asiento, equipado con el sistema Flexcase, tiene la capacidad para guardar hasta dos cascos, uno integral y otro abierto, un detalle que valoran mucho los usuarios urbanos. Para adaptarse a diferentes necesidades, el C400X cuenta con dos paquetes opcionales: confort, que incorpora puños y asiento calefaccionados, y touring, que permite añadir un top case y soporte para navegación.