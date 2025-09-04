El lujoso BMW que vuelve al país.

El BMW Z4, el clásico roadster descapotable biplaza del segmento mediano, regresó a la Argentina tras un parate motivado por los bloqueos a las importaciones. Este modelo, conocido internamente como G29, se vendió en el país entre agosto de 2019 y hasta que se interrumpió su comercialización.

Importado directamente desde Austria, el Z4 comparte plataforma con la coupé Toyota GR Supra, otro vehículo exclusivo que tuvo presencia limitada en el mercado local. La novedad es que ahora vuelve a estar disponible para quienes buscan un deportivo con estilo y prestaciones reconocidas.

En cuanto a la mecánica, el modelo mantiene su única versión con motor 2.0 turbonaftero de cuatro cilindros, que entrega 258 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. La transmisión es automática con convertidor de par y ocho velocidades, y la tracción es trasera, la misma configuración que utiliza el BMW 330i.

Cuál es el precio del BMW que vuelve al país

Uno de los puntos fuertes de este regreso es la relación precio/potencia, ya que se ofrece a 111.900 dólares, un valor competitivo frente a su rival más directo en Argentina, el Porsche 718 Boxster, que cuenta con 300 caballos y cuesta unos 184.500 dólares. Esto posiciona al Z4 como una opción atractiva para quienes buscan un roadster clásico sin gastar tanto.

Sin embargo, hay que señalar que en otros mercados el BMW Z4 se ofrece con versiones más potentes, como la M40i con motor de seis cilindros 3.0 turbonaftero que genera 387 caballos y 500 Nm. Por ahora, BMW no tiene planes de traer esta variante a la Argentina, por lo que la gama local se mantiene limitada a la versión básica.

Además de la mecánica, el Z4 que vuelve a nuestro mercado incorpora varias asistencias a la conducción que mejoran la seguridad y comodidad. Entre ellas se destacan el frenado autónomo de emergencia y el control de crucero adaptativo, tecnologías que suman valor en un segmento donde los descapotables son cada vez más escasos.

Para los interesados, el BMW Z4 será uno de los modelos que se podrán ver en "The BMW Experience" en el Autódromo de Buenos Aires, un evento especial que invita a los fanáticos de la marca a conocer y probar sus vehículos. También está disponible una ficha técnica detallada para descargar y conocer todas las especificaciones. El vehículo cuenta con una garantía de tres años o hasta 200 mil kilómetros, lo que brinda tranquilidad a quienes decidan adquirirlo.