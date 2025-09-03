La clásica Chevrolet que vuelve al mercado argentino renovada

La nueva Chevrolet que llega al mercado totalmente renovada.

General Motors sigue apostando fuerte en la región con la renovación de su catálogo, tras presentar cinco modelos nuevos en julio, como las actualizaciones del Tracker y Onix en sus versiones hatchback y sedán, además del primer vehículo 100 por ciento eléctrico Spark y el anuncio del regreso del SUV Captiva en versión híbrido enchufable.

En esta ocasión, la marca confirmó cambios en la Chevrolet Montana, su pickup compacta que ya había recibido una actualización importante en junio de 2023, con un rediseño de sus faros que alineó su estética a la línea global, junto a mejoras en tecnología y seguridad.

Luego del lanzamiento de la versión Premier, la más equipada, y la llegada de la variante deportiva RS este año, ahora todas las versiones de la Montana comparten una novedad clave: la transmisión automática de seis marchas que reemplaza por completo a la caja manual, que hasta ahora estaba disponible en la versión LT.

El motor sigue siendo el mismo: un turbonaftero de 1.2 litros que entrega 132 CV a 5500 rpm y 190 Nm de torque entre 2000 y 4500 rpm, asegurando una performance equilibrada para la pickup en cualquier configuración.

Otra innovación importante se encuentra en el interior, con el concepto de “cabina virtual” que incluye un panel digital de instrumentos de 8 pulgadas y una pantalla multimedia táctil de 11 pulgadas. Además, todas las variantes ahora incorporan control de velocidad crucero, mientras que las versiones de gama alta estrenan nuevas llantas que aportan mayor estilo.

Cuál es el precio de la nueva Chevrolet Montana

La línea completa de la Chevrolet Montana queda conformada por cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y RS, con precios oficiales que arrancan en $34.037.900 para la LT automática y llegan hasta $39.810.900 en la versión RS, la más equipada.

En cuanto a dimensiones, la Montana mantiene su tamaño tradicional con 4,72 metros de largo, 1,80 metros de ancho y una distancia entre ejes de 2,80 metros. La cabina puede alojar hasta cinco ocupantes, mientras que la caja de carga ofrece un volumen de 874 litros y una capacidad máxima de carga útil de 600 kg, con paragolpes trasero que incluye escalón integrado para facilitar el acceso.

Todas las versiones vienen equipadas con protector de caja, llantas de 17 pulgadas, seis airbags, aire acondicionado, panel digital y el sistema MyLink con OnStar y Wi-Fi nativo, además de una lona marítima para cubrir la caja. A partir del nivel LTZ suman acceso sin llave con botón de arranque y sensores traseros de estacionamiento.