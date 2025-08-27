Salieron los primeros bocetos del nuevo Chevrolet eléctrico: este es el modelo 2026 que planea romper el mercado

Cómo es el Chevrolet eléctrico en su modelo 2026.

El Chevrolet Bolt EV es un vehículo eléctrico compacto y accesible, con motor potente de 200 CV, batería de 65–66 kWh, autonomía real de más de 400 km, opciones de carga rápida, interior cómodo y bien equipado tecnológicamente, y sistemas de seguridad avanzados. Fue pionero en el segmento EV de masas y su próxima generación promete llevarlo a otro nivel en rendimiento, autonomía y tecnología, por lo que planea romper el mercado automotriz en 2026.

Rendimiento y motorización

Cuenta con un motor eléctrico que entrega aproximadamente 200 CV (150 kW) y un torque de 266 lb-ft (360 Nm), proporcionando una aceleración ágil y eficiente. La batería tiene una capacidad nominal de entre 65 y 66 kWh, lo que permite una autonomía real de unos 259 millas (~416 km) según EPA, con pruebas independientes que alcanzaron hasta 278 millas.

Capacidad de carga

Incluye cargadores estándar nivel 1 y nivel 2 (AC). El nivel 2 alcanza hasta 7.2 kW, lo que permite agregar entre 20 a 30 millas por hora de carga. Cuenta con cargador rápido (DC Fast Charge) que puede sumar hasta 150 millas por hora de carga.

Interior, infotenimiento y comodidad

El modelo 2026 incorpora una pantalla táctil flotante de 10.2″, con sistema Infotainment 3 Plus, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, incluyendo funciones de voz y conectividad avanzada. El interior combina una cabina espaciosa con materiales suaves y cómodos, asientos para cinco y buen espacio de carga.

Seguridad y asistentes

Viene equipado con tecnologías de seguridad como frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril y cámara trasera. Versiones más recientes incluyen 10 airbags y asistencia como frenado al peatón y monitoreo de punto ciego.

Historia y futuro

El Chevrolet Bolt EV fue lanzado en 2016 (mercado EEUU desde finales de 2016 y globalmente desde 2017) y fue uno de los autos eléctricos masivos más accesibles, alcanzando rápidamente autonomía y buena aceptación.

GM descontinuó la producción en 2023, pero anunció una nueva generación para el 2026 que utilizará la plataforma Ultium, con mayor autonomía, carga más rápida y tecnología avanzada.