Salieron los primeros bocetos del nuevo Chevrolet eléctrico: este es el modelo 2026 que planea romper el mercado

Cómo será el nuevo Chevrolet Bolt EV 2026. Así son los primeros bocetos del auto que tiene la intención de romper el mercado.

27 de agosto, 2025 | 13.37

El Chevrolet Bolt EV es un vehículo eléctrico compacto y accesible, con motor potente de 200 CV, batería de 65–66 kWh, autonomía real de más de 400 km, opciones de carga rápida, interior cómodo y bien equipado tecnológicamente, y sistemas de seguridad avanzados. Fue pionero en el segmento EV de masas y su próxima generación promete llevarlo a otro nivel en rendimiento, autonomía y tecnología, por lo que planea romper el mercado automotriz en 2026.

Rendimiento y motorización

Cuenta con un motor eléctrico que entrega aproximadamente 200 CV (150 kW) y un torque de 266 lb-ft (360 Nm), proporcionando una aceleración ágil y eficiente. La batería tiene una capacidad nominal de entre 65 y 66 kWh, lo que permite una autonomía real de unos 259 millas (~416 km) según EPA, con pruebas independientes que alcanzaron hasta 278 millas.

Capacidad de carga

Incluye cargadores estándar nivel 1 y nivel 2 (AC). El nivel 2 alcanza hasta 7.2 kW, lo que permite agregar entre 20 a 30 millas por hora de carga. Cuenta con cargador rápido (DC Fast Charge) que puede sumar hasta 150 millas por hora de carga.

Interior, infotenimiento y comodidad

El modelo 2026 incorpora una pantalla táctil flotante de 10.2″, con sistema Infotainment 3 Plus, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, incluyendo funciones de voz y conectividad avanzada. El interior combina una cabina espaciosa con materiales suaves y cómodos, asientos para cinco y buen espacio de carga.

Seguridad y asistentes

Viene equipado con tecnologías de seguridad como frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril y cámara trasera. Versiones más recientes incluyen 10 airbags y asistencia como frenado al peatón y monitoreo de punto ciego.

Historia y futuro

El Chevrolet Bolt EV fue lanzado en 2016 (mercado EEUU desde finales de 2016 y globalmente desde 2017) y fue uno de los autos eléctricos masivos más accesibles, alcanzando rápidamente autonomía y buena aceptación.

GM descontinuó la producción en 2023, pero anunció una nueva generación para el 2026 que utilizará la plataforma Ultium, con mayor autonomía, carga más rápida y tecnología avanzada.

