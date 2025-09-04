Llega al mercado argentino el scooter ideal para moverse en la ciudad

El scooter ideal para moverse en Buenos Aires.

En Argentina, los scooters apenas representan el 5 por ciento de los patentamientos de motos, dominados mayormente por los cubs de 110 cc, seguidos por street y on-off. Sin embargo, en grandes ciudades como Buenos Aires, estos vehículos ganan cada vez más presencia por su comodidad y facilidad de manejo. Este año, la marca Voge lanzó el SR3, un scooter de 244,3 cc que se destaca por su equipamiento completo y prestaciones robustas a un precio accesible.

Se trata del hermano menor del SR4, un maxi scooter de 350 cc que ya estaba disponible desde 2022, con el que comparte diseño y tecnología. La apuesta de Voge con este modelo apunta al público joven que busca una opción sofisticada para moverse por la ciudad y sus alrededores.

El diseño del SR3 combina líneas modernas y aerodinámicas, con un tamaño que sorprende por su presencia, casi comparable visualmente con su hermano mayor. El acabado transmite calidad, y detalles como el baúl bajo el asiento ofrecen espacio suficiente para un casco o mochila, mientras que dos guanteras delanteras con cierre magnético brindan practicidad para objetos pequeños, aunque sin cerradura.

El asiento es amplio y cómodo, ideal para trayectos largos sin fatiga. Además, el SR3 incluye llave con arranque por presencia y una pantalla digital de 7 pulgadas que muestra información variada: velocidad, RPM, nivel de combustible, presión de neumáticos y temperatura del motor. Aunque carece del dato de autonomía, el display tiene un modo deportivo que prioriza velocidad y revoluciones.

Una innovación destacada es el navegador integrado, que funciona mediante una app conectada por Bluetooth al celular. Utiliza mapas de Mapbox y ofrece indicaciones de tránsito en tiempo real con alertas curva a curva, facilitando la navegación urbana. El equipamiento suma un diferencial clave: puños calefaccionados con tres niveles de regulación, un gran alivio para las mañanas frías. El parabrisas regulable en altura y el diseño del carenado ayudan a reducir el impacto del viento, mientras que la sensación de seguridad aumenta al tener las piernas protegidas detrás del carenado.

El precio del Voge SR3

El Voge SR3 está disponible en colores blanco, gris y negro mate, pesa 165 kg y tiene un precio de $8.400.000. Con su combinación de tecnología, confort y seguridad, se presenta como una opción muy atractiva para quienes buscan movilidad eficiente y moderna en las ciudades argentinas.

En cuanto a la mecánica, el motor monocilíndrico de 244,3 cc entrega 25,5 hp a 8.000 rpm y 23 Nm a 5.500 rpm. Esto permite una conducción ágil en ciudad y una velocidad estable de hasta 110 km/h en ruta, con potencia suficiente para adelantamientos. La caja CVT ofrece una marcha suave y fluida, y el consumo promedio ronda los 30 km por litro, lo que combinado con un tanque de 14 litros brinda una autonomía estimada en 400 kilómetros.

En seguridad, el SR3 incorpora control de tracción (TCS) y frenos ABS delanteros y traseros. Además, cuenta con una cámara frontal que permite grabar videos y sacar fotos del camino, controlable desde el manillar, ideal para quienes quieren documentar sus recorridos.