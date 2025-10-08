Top 10 de ventas de motos en septiembre de 2025: estos son los modelos más patentados

Con un acumulado anual superior a las 420.000 unidades, el mercado de motos en Argentina muestra un crecimiento sostenido gracias a la preferencia por los modelos económicos y utilitarios. El dominio de las cub de 110 cc refleja la búsqueda de soluciones de movilidad accesibles, mientras que la presencia de naked de media cilindrada, como la Rouser NS 200 y la FZ 150, anticipa una diversificación en la demanda.

El liderazgo de Honda con la Wave 110S

El podio del ranking lo encabeza la Honda Wave 110S, que volvió a ser la moto más elegida en el país gracias a su motor monocilíndrico de 109 cc, refrigerado por aire, de bajo consumo y mantenimiento sencillo. Con un precio que ronda los 2,3 millones de pesos, se impone por su diseño compacto y la durabilidad que caracteriza a la marca japonesa.

El avance de Motomel y Corven

En segundo lugar se ubicó la Motomel B110, equipada con un propulsor de 107 cc y caja de cuatro marchas, reconocida por ser una de las opciones más baratas del mercado con un valor cercano a los 2 millones de pesos. Su diseño clásico tipo cub la mantiene vigente entre quienes buscan movilidad económica.

Tercera quedó la Corven Energy 110, otro modelo de mecánica sencilla pero confiable, también dentro del segmento de entrada, con un precio competitivo y estética renovada.

La consolidación de Gilera y Zanella

La Gilera Smash se afianzó en el cuarto lugar con un motor de 107 cc y un precio en torno a los 2,2 millones. Su diseño urbano con líneas modernas la convirtió en una de las preferidas de los jóvenes.

En quinto lugar se situó la Zanella ZB110, un clásico nacional que combina buena disponibilidad de repuestos, estética simple y un costo accesible, lo que refuerza su posición en el top 5.

El rol de Yamaha y la vuelta de Mondial

En sexto puesto aparece la Yamaha FZ 150, una de las pocas fuera del segmento cub. Con motor monocilíndrico de 149 cc, inyección electrónica y un diseño naked deportivo, se ofrece a partir de los 5,8 millones de pesos, posicionándose como una opción de mayor calidad y prestaciones.

Séptima quedó la Mondial LD 110 Max, una cub confiable, económica y de diseño tradicional, que regresó con fuerza en las ventas.

El repunte de Keller, Bajaj y Benelli

En octavo lugar se encuentra la Keller KN 110, de mecánica sencilla y bajo consumo, con un diseño funcional pensado para el día a día.

El noveno puesto fue para la Bajaj Rouser NS 200, equipada con motor de 199 cc, refrigeración líquida y 24,5 CV, destacando por su diseño agresivo tipo streetfighter. Su precio ronda los 8,9 millones de pesos, orientado a un público joven que busca prestaciones más altas.

Finalmente, el décimo lugar lo ocupó la Benelli TNT 150, con un motor de 149 cc, diseño naked y un precio cercano a los 6 millones, consolidándose como la puerta de entrada a la marca italiana en el país.