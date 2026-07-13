Corte de apelaciones EEUU reabre demandas privadas que relacionan al Tylenol con el autismo

Una fotografía ilustrativa muestra Tylenol en Schwenksville.

Una corte federal de apelaciones reactivó el lunes más de 500 demandas privadas contra Kenvue, ‌fabricante de Tylenol, ‌por la supuesta relación entre este analgésico y el autismo.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, dictaminó que una jueza de un tribunal de distrito había excluido indebidamente los testimonios de los peritos presentados por padres ​y tutores que ⁠relacionaban el uso de Tylenol durante el embarazo ‌con el autismo y el trastorno por ⁠déficit de atención con hiperactividad ⁠en los niños.

No existe ninguna prueba científica sólida que demuestre dicha relación. La cuestión cobró mayor relevancia después ⁠de que, en septiembre, el presidente Donald ​Trump y responsables sanitarios de alto ‌rango de Estados Unidos sugirieron ‌una relación con el autismo.

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Kenvue no respondió de ⁠inmediato a una solicitud de comentarios. Sus acciones cotizaban a la baja, con una caída de 10 centavos, a 19,38 dólares en la sesión matinal.

La ​decisión del ‌lunes se produjo tras el acuerdo alcanzado por Kenvue en noviembre para ser adquirida por el fabricante de pañuelos Kleenex, Kimberly-Clark, por más de 40.000 millones de dólares.

Los médicos ⁠y las sociedades médicas consideran que el paracetamol, el principio activo del Tylenol, es el tratamiento preferido para el dolor y la fiebre durante el embarazo, y Kenvue ha sostenido desde hace tiempo que el Tylenol es seguro.

Kenvue, con sede en Summit, Nueva Jersey, se escindió ‌en 2023 de Johnson & Johnson, que fabricó el Tylenol durante más de 60 años y también defendió su seguridad.

Las demandas privadas fueron desestimadas en diciembre de 2024 por la jueza federal de distrito Denise Cote, en ‌Manhattan, quien criticó la metodología de los peritos de los demandantes, entre los que se encontraba la decana de ‌la Escuela de ⁠Salud Pública de Harvard, Andrea Baccarelli.

Los expertos suelen desempeñar un papel clave en ​los juicios por responsabilidad civil por productos defectuosos, como los casos relacionados con el Tylenol.

Con información de Reuters