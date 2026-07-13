La Selección Argentina tuvo que esforzarse más de lo esperado para superar a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, con un triunfo por 3 a 1 que se definió en tiempo extra. Tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, Julián Álvarez se encargó de romper la igualdad con un gol espectacular, y sobre el final, Lautaro Martínez selló la victoria.

Uno de los momentos que más llamó la atención y se viralizó durante el partido fue la extensa charla entre Leandro Paredes y el entrenador Lionel Scaloni durante la pausa de hidratación en el segundo tiempo. En ese instante, el mediocampista le describió al técnico qué estaba observando en el campo y qué ajustes necesitaban para evitar que uno de los delanteros suizos quedara libre sin marca.

En un video interpretó la lectura de labios de ese diálogo y reveló que Paredes le indicaba a Scaloni que cuando un central suizo subía en el campo, él debía desplazarse hacia la derecha, pero eso dejaba a uno de los delanteros suizos sin cobertura. Scaloni preguntó si la solución sería sumar un central más, y Paredes confirmó que sí.

Ante esta situación, el plan era que Nicolás Otamendi ingresara para reforzar la defensa, aunque finalmente ese cambio no se materializó en ese momento. Otamendi recién entró en el segundo tiempo del tiempo extra, reemplazando a Cristian Romero, cuando Suiza se replegó tras la expulsión de Embolo.

Más allá de que el ajuste táctico inmediato no se concretó, lo relevante fue que Scaloni escuchó atentamente la observación de Paredes y estuvo dispuesto a modificar la estrategia en función de lo que el mediocampista percibía en el partido. Ese nivel de comunicación y análisis conjunto fue clave para que Argentina pudiera controlar mejor a su rival y avanzar en el torneo.