Los Nocheros alertaron al folklore al anunciar lo que harán fuera de la Argentina: "Allá vamos"

Los Nocheros les contaron a sus fans lo que harán en otro país.

La vigencia de Los Nocheros en el mapa de la música popular latinoamericana sigue sumando kilómetros y un reciente anuncio respalda esta premisa. En el marco de la serie de presentaciones que llevan adelante para festejar sus cuatro décadas de trayectoria, la agrupación salteña anunció su regreso a un territorio que consideran prácticamente su segundo hogar: Bolivia.

El trío conformado en la actualidad por Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre volverá a cruzar la frontera para reencontrarse con una de las audiencias más fieles de su historial internacional. La cita tendrá lugar el próximo jueves 23 de julio en el escenario del Sonilum Arena, ubicado en Santa Cruz de la Sierra.

La elección del país vecino para este tramo de la gira no es casual; el lazo entre el público boliviano y la propuesta romántica de los salteños se forjó desde los inicios del conjunto y se consolidó a través de decenas de visitas a lo largo de estos cuarenta años, convirtiendo cada presentación en un fenómeno de convocatoria absoluto. "Allá vamos, los esperamos", indicaron en el posteo.

Para esta función especial, el grupo prepara un repertorio retrospectivo que repasará los grandes himnos de su discografía, combinando la potencia de la zamba y la chacarera con esas baladas que revolucionaron la estética del folklore en la década del '90. El show en el Sonilum Arena promete ser tanto un agradecimiento a la fidelidad del público boliviano como una muestra de que la marca Nochera continúa exportando la identidad musical argentina con la misma energía de sus primeros años.

Los Nocheros.

El encuentro de Los Nocheros, Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino

El intérprete salteño El Chaqueño Palavecino conmemoró sus cuatro décadas en la actividad musical mediante una función celebrada en el Movistar Arena, evento que contó con las participaciones especiales de Jorge Rojas y Los Nocheros. A través de sus plataformas digitales, el vocalista difundió un segmento de la presentación destinado a recordar a una personalidad central en la historia de la agrupación norteña y del cancionero regional.

En su cuenta oficial de Instagram, el músico acompañó el registro audiovisual con una reflexión sobre la capacidad del arte para preservar el pasado. Asimismo, notificó que la versión en directo de la obra La Yapa quedó habilitada para su visualización en YouTube el pasado 9 de junio, caracterizando el encuentro sobre el escenario con sus colegas como un acontecimiento de gran valor afectivo.