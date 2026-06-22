Kike Teruel tomó una de las decisiones más difíciles y comentadas de la música popular argentina en 2023. De un día para el otro, el músico anunció su salida definitiva de Los Nocheros, el legendario grupo folklórico que había integrado desde 1986 junto a su hermano Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre, Jorge Rojas y, tras la partida de este último, su sobrino Álvaro Teruel.

A la distancia, en una entrevista, el artista salteño repasó los motivos detrás de su alejamiento, el peso de los dolores familiares y sorprendió a todos al revelar un detalle íntimo sobre su identidad: quiénes son las únicas dos personas en el mundo que lo llaman por su otro nombre, César.

Durante la nota con La Nación hace unos meses, Kike dejó en claro que, a pesar de la distancia física y profesional, el lazo con sus excompañeros permanece intacto. Sin embargo, reconoció que los últimos tiempos estuvieron marcados por sucesos extremadamente complejos en el seno familiar. "Pasamos por muchas cosas. Tenemos una situación familiar que fue triste, cada uno se fue acomodando a lo que nos tocó. Son situaciones impensadas", reflexionó.

Al momento de hablar de las pérdidas, el músico se detuvo con profunda emoción en la figura de Noemí Cristina "La Moro" Laspiur, esposa de su hermano Mario y prolífica compositora de los grandes éxitos de la banda, quien falleció repentinamente a principios de 2023. Allí fue cuando Teruel reveló el trasfondo de su nombre: "Hay dos personas nomás que me dicen César, y ella era una", confesó Kike.

Una de las ultimas postales de Kike Teruel con Los Nocheros sobre el escenario.

"Yo hacía la música y le daba a ella para que haga la letra. 'La Moro' ha sido una parte muy linda de mi vida profesional como autor, así que me pegó mucho. Y ahí nomás al mes vino lo de mi viejo, que éramos compañeros", relató conmovido.

A pesar del doble golpe que significó perder a su cuñada y a su padre en un lapso tan breve, el artista mostró una templanza frente a la finitud de la vida: "Yo no le tengo miedo a la muerte, entonces lo tomo como algo natural. Creo que no tengo problema con la muerte porque no tengo problema con la vida. O sea, tener miedo a la muerte es porque le tenés miedo a la vida".

Los difíciles inicios en Salta y la revancha de los escenarios grandes

Mirando hacia el pasado, Kike rememoró las épocas en las que el éxito masivo era apenas un sueño lejano y cómo sus padres sufrieron los prejuicios de la escena folklórica más tradicional de su provincia.

"Mi mamá renegaba mucho porque había un tiempo que nos pegaban mucho en Salta porque decían que no éramos representativos. Claro, nosotros aparecíamos con aros, nos vestíamos horrible, pero era porque no teníamos guita y no queríamos usar traje de gaucho. Entonces, como nos mataban, mamá sufría mucho", recordó entre risas y nostalgia.

Afortunadamente, el enorme fenómeno popular en el que se convirtió Los Nocheros le permitió a los hermanos Teruel devolverles a sus padres todo el esfuerzo invertido.

"Gracias a Dios la vida también nos devolvió eso de poder traerlos a los Luna Park, a los estadios. A mi viejo lo llevamos a Los Ángeles cuando cantamos en los Estados Unidos. Con el papi la pasamos genial, además que fue muy compañero de Mario y mío", remarcó Kike, lamentando el impacto de las tragedias recientes en su hermano: "Por eso sé que para el Mario han sido dos coletazos durísimos, lo de 'La Moro' y al toque lo de mi viejo. Pero bueno, son cosas de la vida".