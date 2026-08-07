Quién es el novio de Ángela Torres: así es Marcos Giles y cómo nació su historia de amor

Ángela Torres y Marcos Giles construyeron su relación entre bromas, miradas cómplices y encuentros frente a las cámaras de Luzu TV.

La vida sentimental de Ángela Torres volvió a despertar interés luego de que la cantante y actriz confirmara su romance con una conocida figura del mundo del streaming. El vínculo nació entre bromas, miradas cómplices y una conexión que comenzó a hacerse evidente durante sus encuentros en Luzu TV.

Ángela Torres y Marcos Giles: cómo comenzó el romance

La historia de amor entre Ángela Torres y Marcos Giles comenzó a tomar forma durante sus encuentros en Luzu TV. Entre conversaciones, chistes y complicidad frente a las cámaras, ambos fueron construyendo una relación que inicialmente parecía formar parte de la dinámica del programa.

Con el paso del tiempo, las señales fueron cada vez más evidentes. La cantante contó que desde el primer encuentro sintió que podía surgir algo entre ambos. “Yo sabía que algo iba a pasar desde el primer día”, aseguró al recordar aquellos momentos.

Incluso relató que después de uno de los programas terminó con dolor en los cachetes de tanto reírse, una sensación que interpretó como una señal de que aquella conexión tenía algo diferente.

Giles, sin embargo, tenía otra interpretación de la situación. “Yo estaba convencido de que para vos era una joda, que era solo un chiste”, reconoció. La respuesta de Torres terminó de aclarar las intenciones: “Te la seguía porque me gustabas”.

El blanqueo del romance de Ángela Torres y Marcos Giles

Después de varios meses de miradas cómplices, bromas al aire y un fuerte “shippeo” en redes sociales, la relación finalmente quedó confirmada a comienzos de 2026.

El blanqueo tuvo una escena particularmente llamativa en las playas de Pinamar. Giles sorprendió a la actriz con una avioneta que sobrevoló la costa llevando un mensaje con una pregunta directa: “¿Ángela, querés ser mi novia?”.

La propuesta se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la relación y marcó el comienzo oficial de una nueva etapa para la pareja, que desde entonces comenzó a mostrarse con mayor naturalidad en redes sociales.

Sus seguidores incluso crearon un apodo para la pareja: “Margelita”, una combinación de sus nombres que rápidamente comenzó a circular entre quienes seguían el romance.

Qué dijo Ángela Torres sobre su novio

La relación entre Ángela Torres y Marcos Giles quedó confirmada a comienzos de 2026 luego de varios meses de rumores.

En una entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina, Ángela Torres habló en profundidad sobre su relación y explicó por qué considera que el vínculo con Giles tiene características diferentes a sus experiencias anteriores. La artista destacó especialmente la personalidad del streamer y su manera de afrontar los conflictos. “Marcos tiene algo que es muy maduro, es muy inteligente en su manera de expresarse”, sostuvo.

También describió las diferencias entre ambos y aseguró que esa combinación favoreció la estabilidad de la pareja: “Yo soy muy cocorita y él es muy tranqui. No me peleé nunca con el chabón. Es un pibe que no sale de sus casillas, le gusta conversar en buenos términos”.

Quién es Marcos Giles, el novio de Ángela Torres

Marcos Giles es un streamer y creador de contenido que ganó notoriedad a través de las transmisiones en vivo y su participación en espacios vinculados al entretenimiento digital. Su relación con Torres incrementó todavía más su exposición pública.

La pareja también atravesó situaciones propias de una relación expuesta en redes. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando se filtró accidentalmente un chat privado durante una transmisión de Giles.

Lejos de convertir el episodio en un conflicto, Torres respondió públicamente con una fotografía junto al streamer y un mensaje afectuoso: “Mi amor, te amo mucho”. Desde el inicio del romance, ambos consolidaron una presencia frecuente en redes sociales, donde comparten momentos de su vida cotidiana y mantienen el vínculo cercano con sus seguidores.