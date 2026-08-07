Duro revés para el Pity Álvarez a días de sentarse en el banquillo: la decisión de la fiscalía

La causa judicial contra Pity Álvarez tuvo un revés en la antesala del juicio oral. La Fiscalía se opuso al pedido de la defensa para suspender el inicio del debate y ratificó que el proceso debe comenzar el próximo 10 de agosto, tal como lo estableció el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados llegará al banquillo de los acusados por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en julio del 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Además, deberá responder por otra causa en la que está imputado por privación ilegítima de la libertad.

La postura del Ministerio Público quedó clara en un dictamen firmado por el fiscal Sandro Abraldes, que rechazó el planteo presentado por los abogados de Cristian Álvarez para dejar sin efecto las 11 audiencias previstas entre agosto y septiembre.

La postura de la Fiscalía

La defensa de Pity había argumentado que todavía existen recursos pendientes de resolución dentro del expediente y que, en función del artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación, el juicio no debería comenzar hasta que ello no sea resuelto.

Sin embargo, el fiscal lo descartó y sostuvo que el debate oral constituye el ámbito adecuado para garantizar plenamente el derecho de defensa. "Se impone una única conclusión: el juicio oral y público contra Cristian Álvarez Congiú debe comenzar el día 10 de agosto próximo", concluyó Abraldes en su dictamen.

La decisión significa un avance en una causa que sufrió reiteradas demoras durante los últimos años, principalmente por las evaluaciones sobre el estado de salud mental del músico.

Los hechos por los que será juzgado

Pity Álvarez está acusado del homicidio de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio del 2018. Según la investigación, los dos mantuvieron una discusión que derivó en una pelea y el músico habría extraído un arma de fuego de su campera para dispararle a la víctima en la cabeza.

La principal hipótesis sostiene que cuando Díaz cayó al suelo, Álvarez le disparó otras tres veces antes de escapar. Horas después fue detenido y la autopsia determinó que la víctima murió como consecuencia de lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego en la región cefálica y una hemorragia interna.

Además del expediente por homicidio, el cantante también enfrentará un juicio por un hecho ocurrido en noviembre del 2016, cuando presuntamente privó ilegítimamente de la libertad, mediante violencia y amenazas, a quien era su representante y a una amiga.

El debate oral ya había sido suspendido en 2021 y nuevamente en 2023 debido al estado de salud mental del músico. A comienzos de este año un equipo interdisciplinario concluyó que Álvarez reúne actualmente las condiciones necesarias para afrontar el proceso judicial, lo que permitió reprogramar el inicio del juicio para el próximo 10 de agosto.