Quién se va de Gran Hermano el lunes 10 de agosto 2026, según las encuestas

Los seis participantes que quedaron nominados en la placa de Gran Hermano para la gala del lunes 10 de agosto.

La semana 24 de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus nominados y la definición se acerca. La placa quedó integrada por seis participantes, mientras las encuestas en redes sociales anticipan quién tendría mayores posibilidades de abandonar la casa en la gala del lunes 10 de agosto.

Gran Hermano: quiénes quedaron nominados esta semana

La gala de nominación se realizó el miércoles 5 de agosto, luego de una jornada en la que los participantes y los invitados que permanecen dentro de la casa pasaron por el confesionario para emitir sus votos.

Antes de comenzar la nominación, Santiago del Moro comunicó una de las particularidades de la semana. Los jugadores habían elegido previamente a Selva entre las visitas, aunque desconocían el motivo de la elección. Finalmente, el conductor informó que la participante no tendría permitido nominar.

Además, durante el inicio de la gala se confirmó que uno de los jugadores había utilizado la nominación fulminante. Como consecuencia de esa estrategia, Charlotte Caniggia quedó directamente en placa.

Una vez finalizada la votación, la lista de participantes que quedó expuesta a la decisión del público estuvo conformada por:

Charlotte Caniggia

Alejandra Majluf

Sol Abraham

Juan “Juanicar” Caruso

Matías Hanssen

Jennifer “Pincoya” Torres

En esta ocasión, la placa es completamente negativa, por lo que el participante que reúna la mayor cantidad de votos para abandonar la casa será eliminado durante la gala del lunes 10 de agosto.

Quién se va de Gran Hermano el lunes 10 de agosto, según las encuestas

A pocos días de la definición, las encuestas comenzaron a mostrar una tendencia entre los seguidores del reality. Según los datos difundidos por GH Encuestas, cuenta de X dedicada a monitorear el clima de votación de Gran Hermano, Sol Abraham aparece como la participante con mayor intención de voto para dejar la competencia.

De acuerdo con esta medición, Abraham concentra el 60% de los votos registrados en la encuesta. De mantenerse esta tendencia, sería la principal candidata a convertirse en la nueva eliminada de la casa.

El resultado de las encuestas no representa necesariamente el resultado oficial de la gala, ya que la eliminación se determina mediante la votación habilitada por la producción del programa. Sin embargo, estos relevamientos permiten conocer el panorama previo y anticipar cómo podría desarrollarse la definición.

Sol Abraham aparece como la participante con mayor intención de voto negativo en las encuestas previas a la eliminación.

La eliminación de Gran Hermano se definirá el lunes 10 de agosto mediante la votación del público.

Cómo votar en Gran Hermano para la gala del lunes

La votación para decidir quién abandona la casa se encuentra abierta para el público. Desde Argentina existen dos alternativas para participar de la definición de la placa.

Una de ellas consiste en enviar un mensaje de texto al número 9009. El procedimiento comienza enviando “GH” y, posteriormente, el sistema solicita ingresar el nombre completo del participante elegido, sin utilizar apodos. Luego es necesario responder “SI” para confirmar el voto.

La segunda opción disponible es el código QR que aparece en pantalla durante las galas en vivo de Telefe. Al escanearlo, se accede directamente al sitio oficial de votación.

Así, Sol Abraham parte como la principal candidata a abandonar Gran Hermano según la encuesta de GH Encuestas, aunque el resultado definitivo se conocerá recién durante la gala de eliminación del lunes 10 de agosto de 2026.