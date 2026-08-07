Cuántos nietos tiene Moria Casán: así están hoy los hijos de Sofía Gala Castiglione

Moria Casán tiene dos nietos, Helena Tuñón y Dante Della Paolera, hijos de Sofía Gala Castiglione, quienes crecieron lejos de los flashes.

La familia de Moria Casán mantiene un lugar especial dentro del espectáculo argentino, pero la diva suele preservar especialmente la intimidad de sus nietos. Helena y Dante, hijos de Sofía Gala Castiglione, crecieron lejos de la exposición constante y, de vez en cuando, aparecen en registros familiares compartidos por su famosa abuela.

Quiénes son los nietos de Moria Casán

Moria Casán tiene dos nietos: Helena Tuñón y Dante Della Paolera, ambos hijos de Sofía Gala Castiglione. La mayor tiene actualmente 15 años, mientras que el menor tiene 9.

A diferencia de lo ocurrido con Sofía Gala, cuya infancia estuvo atravesada por la exposición mediática, la actriz eligió mantener a sus hijos en un ámbito mucho más reservado. Por esa razón, son pocas las imágenes que circulan públicamente de ambos y las apariciones familiares suelen surgir a través de las redes sociales de la propia Moria.

En algunas ocasiones, la histórica figura del espectáculo compartió fotografías junto a Helena y Dante, dejando ver parte de la relación cercana que mantiene con ellos. Las publicaciones suelen mostrar momentos cotidianos y de complicidad entre la abuela y sus nietos.

Cómo es el vínculo de Moria Casán con Helena y Dante

La relación entre Moria Casán y sus nietos se caracteriza por la cercanía y la confianza. La actriz y conductora ha contado en distintas oportunidades algunos detalles de la personalidad de ambos y de la dinámica familiar que comparten.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue cuando la diva hizo referencia al vínculo de Dante con la hija de María Fernanda Callejón. En tono distendido, habló incluso de un supuesto "romance" entre los chicos y mostró parte de la complicidad que mantiene con su nieto.

Helena, por su parte, es la mayor de los dos hermanos y ya atraviesa la adolescencia. Aunque su abuela ocasionalmente comparte fotografías familiares, su vida cotidiana permanece alejada de la exposición permanente de los medios.

La particular educación de los hijos de Sofía Gala Castiglione

En una entrevista con Revista Pronto, Moria Casán también habló sobre la crianza que reciben sus nietos y explicó por qué Dante puede acercarse a determinados contenidos artísticos de la familia sin que eso represente un conflicto.

Según relató, tanto Helena como Dante crecieron en un entorno familiar abierto y diverso, donde conviven personas con diferentes identidades y formas de relacionarse. La diva destacó que esa realidad cotidiana contribuye a que los chicos desarrollen una mirada amplia sobre el mundo. "Tenemos un grupo de amigos que tienen diferentes géneros", explicó Moria Casán durante aquella entrevista.

La artista sostuvo que este contexto permite que Dante crezca sin prejuicios y con una mayor sensibilidad frente a las distintas realidades. En ese sentido, comparó la crianza de sus nietos con la infancia que tuvo Sofía Gala Castiglione, marcada también por una educación alejada de estructuras tradicionales.

Moria Casán habló en distintas oportunidades sobre la crianza de sus nietos y destacó el entorno diverso en el que crecieron ambos.

Qué dijo Moria Casán sobre la crianza de sus nietos

Para la diva, el contacto desde pequeños con diferentes formas de vivir y pensar ayuda a que los niños desarrollen una personalidad más empática. En el caso de Dante, destacó especialmente su sensibilidad y su capacidad para comprender realidades diferentes a la propia.

La mirada de Moria Casán sobre la educación de sus nietos también refleja una característica que históricamente estuvo presente en su propia familia: la libertad para cuestionar normas sociales y construir una identidad sin ajustarse necesariamente a los modelos convencionales.

Mientras Helena y Dante crecen alejados de los flashes, Moria Casán continúa disfrutando su rol de abuela. Sus ocasionales publicaciones permiten conocer algunos momentos de ese vínculo, aunque la privacidad de los hijos de Sofía Gala Castiglione continúa siendo una prioridad dentro de la familia.