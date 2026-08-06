Crisis del transporte interurbano en Santa Fe: las tarifas aumentaron hasta un 1.400% desde que asumió Pullaro

El Observatorio Social del Transporte advirtió sobre una "crisis del transporte interurbano de pasajeros" en Santa Fe y aseguró que las tarifas aumentaron hasta un 1.436,1% en los últimos tres años, muy por encima de la inflación y de la evolución de los salarios. Según el organismo, desde diciembre de 2023 el gobernador Maximiliano Pullaro autorizó seis incrementos tarifarios que llevaron el aumento promedio del transporte interurbano al 994,2%, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 303,5%.

El informe ampliado será presentado este miércoles junto a concejales de distintas localidades del área metropolitana de Rosario y la diputada provincial Lucila De Ponti. El relevamiento analiza especialmente los recorridos entre Rosario y localidades vecinas. En el caso de Villa Gobernador Gálvez, el boleto del servicio Expreso pasó de $262,50 en diciembre de 2023 a $3.231 en agosto de 2026, un incremento del 1.130,9%.

La misma variación se registra en el tramo entre Alvear y Rosario, mientras que el caso más extremo corresponde a Pueblo Esther, donde el pasaje aumentó de $381,54 a $5.861, lo que representa una suba del 1.436,1%. Según el estudio, para un trabajador que realiza 40 viajes mensuales entre Pueblo Esther y Rosario, el costo del transporte pasó de representar el 9,8% del salario mínimo a absorber el 62,3%.

El coordinador del Observatorio, Eduardo Toniolli, atribuyó la situación al retiro de los subsidios nacionales al transporte y cuestionó la respuesta del Ejecutivo provincial. "El Gobierno nacional se retiró de los subsidios al transporte de pasajeros y, como consecuencia, la Provincia habilitó seis aumentos desde diciembre de 2023. Eso llevó a un incremento cercano al mil por ciento de las tarifas", sostuvo.

Además, aseguró que el deterioro del sistema también impactó sobre las empresas, que redujeron frecuencias y unidades, provocando una caída estimada del 40% en la cantidad de pasajeros durante los últimos tres años. Frente a este escenario, el Observatorio propuso declarar la emergencia provincial en transporte, ampliar el fondo compensador y evaluar mecanismos de subsidio que alivien el costo para los usuarios. Toniolli también reclamó una postura más firme del Ejecutivo santafesino frente al Gobierno nacional. "No hubo un solo reclamo en voz del gobernador Pullaro por el retiro de los subsidios al transporte", afirmó.

Aumentó el peaje en la autopista Rosario-Santa Fe: los nuevos precios desde agosto

Mientras la inflación en la provincia de Santa Fe fue del 1,7% en junio, el gobernador Maximiliano Pullaro establece aumentos por decreto y profundiza su ajuste a los trabajadores: autorizó un incremento en los valores de los peajes de la Autopista Rosario - Santa Fe, con una suba del 33% en todas las categorías de vehículos desde el 1° de agosto.

La actualización alcanza tanto a las estaciones troncales como a los accesos, mientras que los usuarios adheridos a TelePASE continúan contando con un descuento del 20%. Con la nueva tarifa, los automóviles particulares (Categoría 1) pasaron a pagar $4.000 en las estaciones troncales con modalidad manual, mientras que quienes utilizan el sistema electrónico de pago automático abonan $3.200.

El nuevo esquema de peajes troncales quedó establecido de la siguiente manera:

Categoría 1: $4.000 (manual) / $3.200 (TelePASE).

Categorías 2 y 3: $8.000 (manual) / $6.400 (TelePASE).

Categoría 4: $16.000 (manual) / $12.800 (TelePASE).

Categoría 5: $24.000 (manual) / $19.200 (TelePASE).

Categoría 6: $28.000 (manual) / $22.400 (TelePASE).

La suba tarifaria también impactó en los peajes de acceso a la autopista. En el caso de los vehículos particulares, la tarifa pasó a ser de $1.500 con pago manual y de $1.200 para los usuarios adheridos a TelePASE.



Para el resto de las categorías, los nuevos valores son: