Lazos de Trump con tecnológicas reciben críticas bipartidistas tras descontrol de agentes de IA

Imagen de archivo de varios líderes tecnológicos durante la ceremonia de investidura presidencial de Donald Trump, en el Capitolio, Washington, DC, EEUU.

Por Courtney Rozen y ​Alexandra Alper

WASHINGTON, 6 ago (Reuters) - En una inusual muestra de bipartidismo, tanto los demócratas como los partidarios conservadores de Donald Trump culparon ‌a los lazos del presidente ‌con el sector tecnológico de la respuesta limitada de su Gobierno ante los recientes ataques llevados a cabo por agentes de inteligencia artificial de OpenAI y Anthropic.

Han pasado dos semanas desde que OpenAI conmocionara a la comunidad tecnológica al revelar que uno de sus agentes de IA se rebeló e irrumpió en los sistemas de la ​empresa de IA Hugging ⁠Face.

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La Casa Blanca afirmó que está siguiendo de cerca la situación, ‌y Trump declaró que estudia la posibilidad de establecer ⁠controles sobre la IA. Anthropic señaló que ⁠también había descubierto que algunos de sus modelos de IA habían pirateado los sistemas de tres empresas.

Steve Bannon, una figura mediática conservadora, aliado ⁠de Trump desde hace mucho tiempo y antiguo asesor suyo, ​afirmó que la regulación de la IA por ‌parte de la Casa Blanca ha ‌sido insuficiente dada la amenaza que supone para la seguridad nacional, ⁠y culpó directamente a Silicon Valley.

"Existe una relación demasiado estrecha entre las empresas y el personal, no solo en la Casa Blanca, sino que creo que también en el aparato de seguridad nacional", dijo ​Bannon a ‌Reuters.

"¿Por qué se les permitiría tener el control? No se les debe permitir. Y yo soy el tipo que se opone al 'Estado profundo' y al 'Estado administrativo', pero sin duda se necesita al menos un marco rudimentario de algún tipo ⁠de aparato regulador" para la IA, añadió.

El senador demócrata Ron Wyden, de Oregón, expresó preocupaciones similares.

"Trump ha estado ausente sin permiso porque cree que los multimillonarios propietarios de las empresas de IA están de su lado. En lugar de intentar solucionar estos problemas, Trump y sus aliados republicanos se centran en bloquear las leyes estatales sobre IA y en derribar las protecciones ‌básicas que empresas como Anthropic han establecido sobre cómo se utilizan sus modelos", afirmó.

La Casa Blanca y OpenAI no respondieron a las solicitudes de comentarios. El portavoz de Anthropic se negó a hacer declaraciones.

Bannon y Wyden se suman a un puñado de voces de todo el espectro político ‌que expresan su preocupación por que los vínculos de Trump con las grandes empresas tecnológicas puedan impedirle ver los peligros de la IA y disuadirlo ‌de tomar medidas ⁠significativas.

Las empresas tecnológicas y sus ejecutivos donaron más de 300 millones de dólares para apoyar la campaña de ​reelección de Trump en 2024 y a MAGA Inc, un comité de acción política alineado con el presidente. El mandatario también ha nombrado a personas del sector para ocupar puestos clave.

(Editado en español por Carlos Serrano)