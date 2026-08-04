Las zapatillas minimalistas combinan fácilmente con prendas clásicas y modernas de oficina.

Las zapatillas dejaron de ser un calzado reservado para el tiempo libre y se consolidaron como una de las grandes tendencias para los looks de oficina. En 2026, cada vez más personas eligen modelos cómodos, versátiles y de diseño minimalista para combinar con prendas de sastrería, jeans o vestidos, sin resignar un estilo elegante durante la jornada laboral.

Las zapatillas se convierten en el nuevo básico para la oficina

Durante años, el calzado de oficina estuvo dominado por las ballerinas, los mocasines y las botas. Sin embargo, las tendencias cambiaron y las zapatillas comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante dentro del guardarropa de todos los días.

La clave está en elegir diseños simples, con líneas limpias y colores neutros que puedan adaptarse fácilmente a distintos outfits. De esta manera, las sneakers logran un equilibrio entre comodidad y sofisticación, ideal para quienes pasan muchas horas fuera de casa.

Hoy es común verlas combinadas con pantalones de vestir, trajes relajados, jeans rectos, faldas midi o vestidos, una mezcla que refleja cómo evolucionó el estilo de oficina en los últimos años.

Qué modelos de zapatillas son tendencia este año

No todas las zapatillas transmiten el mismo estilo. Los modelos que mejor funcionan para un ambiente laboral son aquellos que priorizan una estética discreta y materiales de buena calidad.

Zapatillas blancas

Las clásicas zapatillas blancas siguen siendo una apuesta segura. Su diseño minimalista permite llevarlas con prácticamente cualquier prenda y funcionan igual de bien con un conjunto sastrero que con un jean y una camisa oversize.

Zapatillas de gamuza

La gamuza atraviesa uno de sus mejores momentos. En tonos como chocolate, arena, gris o verde oliva, aporta textura y un acabado más sofisticado, especialmente durante los meses más fríos.

Los tonos neutros aportan elegancia y mayor versatilidad para usar todos los días.

Modelos retro

Las zapatillas inspiradas en el running de los años 70 y 80 continúan marcando tendencia. Su silueta estilizada combina muy bien con pantalones de piernas amplias o de corte recto y suma un aire moderno sin perder elegancia.

Colores neutros

Los tonos manteca, beige, gris topo y blanco roto se posicionan entre los favoritos. Además de ser fáciles de combinar, ayudan a construir un guardarropa cápsula con prendas que funcionan durante toda la semana.

Las marcas que ofrecen zapatillas ideales para el trabajo

Quienes buscan renovar su calzado encuentran opciones para distintos estilos y presupuestos. Entre las marcas con modelos pensados para un uso cotidiano aparecen adidas, con clásicos como Samba, Handball Spezial y Tokyo.

También se destacan Puma con las Speedcat y Palermo, New Balance con sus modelos 530, 574 y 327, y Veja, reconocida por sus diseños minimalistas y materiales sustentables.

A esas alternativas se suman Nike con modelos de estética clásica como Cortez y Killshot. En el mercado argentino también sobresalen Paruolo, con sneakers de cuero en tonos neutros, y Grimoldi, que reúne distintas propuestas para quienes buscan un calzado cómodo y elegante.

Cómo combinar zapatillas para un look elegante de oficina

El secreto para incorporar zapatillas al ámbito laboral está en mantener el equilibrio del conjunto. Si elegís un modelo deportivo, podés compensarlo con prendas de sastrería, como un blazer, pantalones de vestir o un trench.

En cambio, si optás por zapatillas de cuero o gamuza con diseño minimalista, combinarlas con un jean recto, un sweater de tejido fino y un tapado largo es una fórmula que funciona tanto para reuniones como para una jornada completa de trabajo.