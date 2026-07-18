¿Se termina la era del sofá en L? La nueva tendencia en 2026

Los interiores dejaron el rinconero por espacios más flexibles y personalizados.

Durante años, el sofá en L fue el rey indiscutido de los livings en Argentina. Su capacidad para aprovechar cada rincón y juntar a toda la familia lo convirtió en la opción favorita en los hogares nuevos. Sin embargo, en 2026, esta hegemonía empezó a cambiar radicalmente.

Los proyectos de interiorismo dejaron de lado el clásico rinconero para privilegiar espacios más flexibles y personalizados. Este giro responde a una forma distinta de habitar la casa, donde los ambientes deben adaptarse a múltiples actividades y momentos del día.

El fin del reinado del sofá en L: por qué el diseño interior busca mayor dinamismo

En lugar de un solo mueble grande que condiciona toda la distribución, la fórmula que más se impone actualmente es combinar un sofá recto con uno o dos sillones individuales. Esta configuración mejora la circulación, permite reorganizar el espacio cuando llegan invitados y genera una sensación de mayor amplitud, especialmente valorada en departamentos donde cada metro es oro.

La modularidad se convirtió en otra clave de esta tendencia. Los sofás modulares permiten sumar, quitar o mover piezas según las necesidades, sin tener que renovar todo el conjunto. Así, el living puede evolucionar con mudanzas, reformas o la llegada de nuevos integrantes a la familia.

Además, volvió a ponerse de moda la disposición de sofás enfrentados, una clásica propuesta que facilita la conversación y crea ambientes equilibrados, ideal para salones amplios donde se pueden armar distintas zonas de reunión.

Sofá recto más sillones individuales mejora circulación y sensación de amplitud.

En cuanto a materiales, el auge de los naturales marca un cambio importante. Maderas claras, telas como lino, bouclé o algodón y paletas de colores neutros ayudan a lograr espacios luminosos y relajados, evitando que el mobiliario recargue visualmente el ambiente.

Los especialistas en decoración advierten que un solo sofá grande puede limitar la posibilidad de hacer reformas o cambiar la distribución. Por el contrario, varios muebles independientes brindan una libertad mucho mayor para modificar el espacio sin tener que renovar todo el living.

Versatilidad sobre moda: el nuevo enfoque para habitar y disfrutar del hogar

Aunque los sofás en L no desaparecieron y siguen siendo ideales para familias numerosas o para aprovechar esquinas, ya no son la única opción para diseñar el living. La tendencia actual apuesta por ambientes dinámicos, donde cada mueble cumple varias funciones y el salón acompaña el ritmo y las necesidades de quienes lo habitan.

El objetivo dejó de ser seguir una moda para pasar a crear espacios cómodos, versátiles y fáciles de adaptar a cualquier estilo de vida, un cambio que llegó para quedarse y que invita a repensar cómo disfrutamos nuestros hogares.