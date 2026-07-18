El detalle que confirmaría qué artista cantará el himno de Argentina en la final del Mundial ante España

Quién cantará el himno en la final.

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España ya arrancó y, además de la expectativa futbolera, hay otra incógnita que tiene en vilo a los hinchas: quién será el o la artista elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa del partido decisivo.

La FIFA mantiene hermetismo y no confirmó públicamente ningún nombre. Sin embargo, en las últimas horas empezaron a circular con fuerza distintas candidatas: Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Tini Stoessel y María Becerra aparecen como las principales opciones que se barajan de cara al domingo.

Las tres grandes favoritas a cantar el himno.

La favorita de la cábala

Entre todas, Lali Espósito sigue siendo la que más ilusiona a los hinchas. Su interpretación en la final de Qatar 2022 quedó grabada como uno de los momentos más recordados de aquella consagración, y para buena parte del público funciona como una verdadera cábala de cara a un nuevo título.

El posteo que disparó las especulaciones

En ese contexto, un detalle no pasó desapercibido: un reciente "LPM" que María Becerra publicó en sus redes sociales fue leído por varios seguidores como un posible guiño sobre su presencia en la ceremonia previa a la final. La cantante adelantó su show en España, lo que podría significar que se va antes de ahí para poder llegar a la gran final en Nueva York.

El posteo del cambio de horario de María Becerra.

Aunque no hay ninguna confirmación oficial detrás de ese posteo, alcanzó para que muchos salieran a asegurar que estaría todo listo. La nacida en Quilmes es ahora la gran favorita a tener el honor de entonar las estrofas del himno argentino ante España.

La expectativa crece hora a hora

Mientras tanto, los nombres de La Sole y Tini siguen sonando como alternativas, en un clima donde cada gesto de las artistas en redes es analizado al detalle por los fanáticos. Con el partido cada vez más cerca, se espera que en las próximas horas la organización despeje finalmente la incógnita y confirme quién le pondrá voz al Himno Nacional antes de que la Selección salga a buscar la máxima gloria.