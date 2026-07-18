Los perros de trabajo del Mundial detectan amenazas y envían señales de seguridad

Kali, una ​labradora retriever de cinco años, dulce y bien educada, no asusta a nadie. Tampoco permite que ninguna persona se cuele en el estadio de Los Ángeles con explosivos, fuegos artificiales, armas de fuego u otras amenazas detectables por el olfato durante ‌el Mundial.

Apostada cerca de una de las entradas del estadio, ‌Kali forma parte de los cientos de perros policía y de seguridad movilizados por toda Norteamérica para constituir una primera línea de defensa contra los malintencionados en un torneo plagado de tensiones geopolíticas.

No solo Estados Unidos, uno de los países anfitriones, estaba en guerra con Irán, cuya selección disputó sus partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense, sino que la administración de Trump mantenía relaciones tensas con muchas otras naciones implicadas en este gran evento futbolístico.

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Todas estas situaciones representaban riesgos potenciales para los organizadores, al igual que las tensiones entre los países cuyos equipos se enfrentaban entre sí. En México, una redada de las fuerzas gubernamentales contra un cártel desencadenó actos de violencia unos ​meses antes del inicio del torneo.

PROTESTAS POLÍTICAS

En ⁠Los Ángeles se produjeron grandes protestas políticas durante los partidos de Irán en el estadio.

"El nivel de amenaza es diferente cuando ocurre ‌algo así", afirmó Glen Kucera, presidente de Allied Universal Enhanced Protection Services, el mayor proveedor de servicios privados ⁠de seguridad canina de Estados Unidos.

Según él, unos 300 de los 1.000 equipos ⁠caninos de su empresa se han destinado a la seguridad del Mundial.

La magnitud del Mundial, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, ha planteado retos a los responsables de la seguridad.

No solo se han disputado partidos en estadios de 16 ciudades de los tres países, sino que ⁠también ha sido necesario garantizar la seguridad en los campos de entrenamiento, los hoteles y las rutas de transporte. Algunos ​partidos, como los de Irán en Los Ángeles, han ido acompañados de protestas.

Esto ha supuesto una gran ‌presión sobre los recursos de seguridad canina de Estados Unidos, lo ‌que explica por qué ha habido perros de tantas procedencias diferentes en torno a los partidos.

PERROS RASTREADORES DE PATRULLA

Kali representa ⁠a la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y tiene un olfato muy agudo para detectar cosas que podrían explotar. Cerca de allí se encontraban perros del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, entre ellos Buck y su adiestrador, Anthony Meyers.

Equipos de seguridad privada se encontraban en el perímetro, con perros olfateando los vehículos. Cualquiera que entrara en el estadio tenía que pasar muy cerca ​de un perro de ‌seguridad pública.

"De eso se trata. Es probable que todos los asistentes se den cuenta de que están siendo evaluados por el olfato de un perro de seguridad, algo que supone un elemento disuasorio clave para un terrorista o cualquier otra persona que esté planeando algo peligroso", explicó Kucera.

"El noventa y cinco por ciento de lo que hacemos es disuasión visual", apuntó.

No todos los riesgos de seguridad provienen de amenazas terroristas. En muchos países, los aficionados suelen celebrar los goles o las ⁠victorias con fuegos artificiales, por lo que los responsables de seguridad se esforzaban por impedir que los seguidores, aunque fuera con buenas intenciones, introdujeran este tipo de artículos en los estadios.

UNA SOLUCIÓN CÓMODA

A lo largo del torneo, los responsables de seguridad se han esforzado tanto por proporcionar la seguridad visual que aportan los perros como por hacer que los aficionados de todo el mundo se sientan cómodos.

No siempre es fácil encontrar ese equilibrio, ya que los perros pueden resultar intimidantes para personas de países donde no es habitual tenerlos como mascotas y donde pueden asociarse con las fuerzas de seguridad estatales opresivas.

Kucera explicó que por eso su empresa había utilizado principalmente perros amigables, como los labradores, para garantizar la seguridad, en lugar de pastores ‌alemanes o razas más intimidantes.

"La gente no le tiene miedo a los labradores. La organización intenta dar la impresión de que no se trata de una situación peligrosa", dijo Kucera.

Los distintos países y ciudades adoptaron diferentes enfoques en lo que respecta a los perros. En Guadalajara, los perros robot ayudaron a detectar amenazas de explosivos. En Vancouver, las agencias canadienses desarrollaron una estrategia en varios frentes para que los perros fueran una pieza clave en la detección de amenazas.

DESAFÍOS ÚNICOS

Los partidos de Irán plantearon retos únicos, según Kucera.

Se exigió al equipo de Irán que permaneciera en México, ‌que volara al país poco antes de los partidos y que se marchara inmediatamente después, lo que generó un calendario cambiante que había que gestionar.

Los partidos de Irán también estuvieron acompañados de protestas fuera del estadio de Los Ángeles y existía la posibilidad de que se produjeran acciones políticas durante sus ‌partidos contra Nueva Zelanda y Bélgica, ⁠así como en su partido final contra Egipto en Seattle.

Hasta ahora todo ha ido bien. La cobertura de grandes eventos no es nada nuevo para las organizaciones de seguridad. La diferencia con el Mundial radica en la enorme ​envergadura del torneo y en la necesidad de gestionar tantos equipos caninos al mismo tiempo.

Es difícil evaluar qué han pensado los perros de su experiencia protegiendo el mayor evento deportivo de la historia. Pero Reuters descubrió que ninguno de los que tuvo cerca se mostró reacio a sentarse como un buen chico o una buena chica para que les hicieran una foto.

Con información de Reuters