Los presidentes Pedro Sánchez y Donald Trump volverán a compartir escenario este domingo en la final del Mundial del próximo domingo entre España y Argentina en Nueva Jersey. La presencia de ambos mandatarios se da justo después de los reiterados cruces públicos que mantuvieron en los últimos meses por cuestiones vinculadas al gasto militar de la OTAN, el comercio y la guerra en Irán.

Tras el enojo del presidente Trump con Sánchez por la negativa del Gobierno español de no comprometerse con el objetivo impulsado por la OTAN, de destinar el 5% del producto bruto interno al gasto en defensa, la relación entre Washington y Madrid se volvió cada vez más tensa y en suspenso. En la cumbre de principios de mes en Ankara, Turquía, el magnate republicano llegó incluso a pedir a sus asesores que "cortaran todo el comercio con España, incluidas las visitas", lo que convirtió a esa conferencia en una de las más duras dirigidas contra el Ejecutivo de Sánchez.

Finalmente, la pulseada fue positiva para España, ya que, tras insistir en aportar sólo el 2% de su PBI en el gasto militar de la Alianza, el mandatario estadounidense moderó el tono y afirmó que España había sido "muy generosa" con sus aportes. En Madrid no respondieron de ninguna manera y señalaron que esas declaraciones fueron "un genuino reconocimiento" al cumplimiento del compromiso español de destinar el 2% del PBI al gasto militar, porcentaje que fue acordado previamente dentro de la propia OTAN.

Después de todo esto, desde La Moncloa confirmaron que el presidente del Gobierno español viajará para presenciar el partido, al igual que la familia real española. Del lado estadounidense, Trump estará presente como anfitrión y, según el protocolo previsto, podría ser el encargado de entregar el trofeo al equipo campeón una vez finalizado el partido. Desde España también confirmaron que viajarán a presenciar la final el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Las amplias asperezas de Trump y Sánchez

Aparte de las tensiones por el gasto militar de la OTAN, las diferencias entre ambos gobiernos también se profundizaron por el conflicto en Medio Oriente. A comienzos de este año, España rechazó autorizar el uso de sus bases militares y de su espacio aéreo para las operaciones estadounidenses contra Irán, una decisión que generó malestar en Washington. Frente a las críticas del republicano, Sánchez sostuvo que España mantiene su voluntad de conservar "las mejores relaciones posibles con sus aliados", aunque defendió la autonomía de su política exterior.

Pese a las tensiones, ambos mandatarios mantuvieron un breve intercambio durante la cumbre de la OTAN en Ankara. Desde el Gobierno español aclararon que fue "una conversación cordial e informal", centrada principalmente en el Mundial de fútbol y sin abordar los asuntos que mantienen abiertas las diferencias entre ambos países.

Milei confirmó que no viajará a Nueva Jersey para ver la final

A diferencia de Sánchez, el presidente Javier Milei confirmó que verá la final del Mundial, aunque desde la Quinta de Olivos y sin viajar a Nueva Jersey. Lo anunció en una entrevista radial después del triunfo de la selección frente a Inglaterra, en la que comentó que piensa ver el partido como hizo "hasta ahora". Se sabe que el jefe de Estado siguió los partidos de la Scaloneta en la Quinta de Olivos, generalmente acompañado solo por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"Vamos a seguir mirándolo desde Olivos, como corresponde. Si miré todos los partidos desde Olivos, lo miro desde Olivos", dijo en diálogo con Radio Mitre tras el partido del miércoles.

Además, afirmó que seguirá con las mismas cábalas que utilizó hasta ahora. "Es más, lo miro con una campera, ya saben de qué marca…", agregó en referencia al mameluco de YPF que suele vestir tanto en apariciones públicas como en reuniones.