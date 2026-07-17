La seguridad energética mundial está en riesgo si Ormuz no se abre en semanas, dice la AIE

Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán

Si Estados Unidos e Irán no aumentan pronto el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, el mundo debería ‌preocuparse por la seguridad energética, ‌dijo el jueves Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"La seguridad petrolera sigue siendo una cuestión crítica", dijo Birol en un acto de Council on Foreign Relations. "Deberíamos estar preocupados, y yo lo estoy, si la situación no mejora en las próximas semanas".

El estrecho de Ormuz, una angosta vía marítima entre Irán y Omán por la que ​normalmente transita alrededor de ⁠una quinta parte de los envíos energéticos mundiales, lleva mayormente bloqueado ‌desde que el conflicto comenzó el 28 de febrero con ⁠ataques de Estados Unidos e Israel contra ⁠Irán.

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Pese a las fuertes alzas de los precios de la energía, Birol dijo que varios factores han moderado el aumento. Entre ellos figuran las reservas ⁠de China, que sumaban más de 1.000 millones de barriles ​de petróleo antes de la guerra, su ahorro de ‌crudo mediante un mayor uso de ‌vehículos eléctricos y transporte público, y una liberación coordinada por la ⁠AIE de hasta 400 millones de barriles de petróleo.

Pero esas soluciones "no pueden durar para siempre", dijo Birol, quien ha afirmado que la guerra en Irán es la peor interrupción energética de la historia.

Birol dijo que ayudó ​un aumento ‌de la producción de Estados Unidos, el mayor productor mundial de petróleo y gas. "El aumento de la producción en EEUU es muy bueno. (...) EEUU aumentó 1 millón, 2 millones, pero no puede aumentar 10 millones" de barriles diarios de producción de crudo, ⁠dijo.

La crisis de suministro de petróleo y gas ha perjudicado a economías de todo el mundo, pero de forma asimétrica, señaló.

"Es principalmente Asia, porque Asia recibía entre el 80% y el 90% de esta energía desde el estrecho de Ormuz", dijo. Japón y Corea del Sur han sufrido, pero los países en desarrollo, incluidos Pakistán, Bangladés e India, han sido los más golpeados, afirmó.

Birol destacó ‌los posibles riesgos sanitarios para las personas de los países en desarrollo, especialmente las mujeres, que han recurrido a combustibles alternativos para cocinar, incluidos el estiércol y la leña, con emisiones más peligrosas, a medida que los productos derivados del petróleo se han vuelto inasequibles.

Los precios del petróleo cayeron alrededor ‌de 20 dólares por barril después de la liberación coordinada de la AIE en marzo, y la medida indicó a los mercados que la organización que representa ‌a más de ⁠30 países podría volver a recurrir a las reservas si las cosas empeoran. "Aunque fue enorme", dijo Birol sobre la ​liberación de hasta 400 millones de barriles, "fue sólo el 20% de las existencias que tenemos; el 80% sigue en el bolsillo".

Con información de Reuters