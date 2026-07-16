Calendario de pagos de ANSES julio 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

ANSES publicó el calendario de pagos de julio 2026 para todas las prestaciones. Las fechas se ordenan por terminación de DNI y arrancan el miércoles 8 de julio. Este mes incluye el aumento del 2,15% por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos. No hay acreditaciones los fines de semana ni el jueves 9 de julio (feriado del Día de la Independencia).
Las prestaciones que se pagan en julio son: jubilaciones y pensiones (mínimas y superiores), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignación Prenatal, Asignaciones Familiares (SUAF), Pensiones No Contributivas (PNC) y Prestación por Desempleo Plan 1. Las asignaciones de pago único y maternidad se acreditan del 10 de julio al 10 de agosto para todos los DNI.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminado en 0: miércoles 8 de julio
- DNI terminado en 1: viernes 10 de julio
- DNI terminado en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminado en 3: martes 14 de julio
- DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminado en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminado en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminado en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminado en 8: martes 21 de julio
- DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio
Jubilados y pensionados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- DNI terminado en 0: miércoles 8 de julio
- DNI terminado en 1: viernes 10 de julio
- DNI terminado en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminado en 3: martes 14 de julio
- DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminado en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminado en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminado en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminado en 8: martes 21 de julio
- DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminado en 0: miércoles 8 de julio
- DNI terminado en 1: viernes 10 de julio
- DNI terminado en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminado en 3: martes 14 de julio
- DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminado en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminado en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminado en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminado en 8: martes 21 de julio
- DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: lunes 13 de julio
- DNI terminado en 1: martes 14 de julio
- DNI terminado en 2: miércoles 15 de julio
- DNI terminado en 3: jueves 16 de julio
- DNI terminado en 4: viernes 17 de julio
- DNI terminado en 5: lunes 20 de julio
- DNI terminado en 6: martes 21 de julio
- DNI terminado en 7: miércoles 22 de julio
- DNI terminado en 8: jueves 23 de julio
- DNI terminado en 9: viernes 24 de julio
Asignación Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de julio
Asignaciones Familiares (SUAF)
- DNI terminado en 0: miércoles 8 de julio
- DNI terminado en 1: viernes 10 de julio
- DNI terminado en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminado en 3: martes 14 de julio
- DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminado en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminado en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminado en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminado en 8: martes 21 de julio
- DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio
Montos Vigentes
El haber mínimo de julio 2026 es de $411.959 tras la movilidad del 2,15%. Con el bono de $70.000 (Decreto 399/2026), los jubilados de la mínima cobran $481.959. La PUAM es de $329.430 y también recibe el bono completo. Las Pensiones No Contributivas (PNC) perciben $329.430 más el bono. La AUH general es de $153.414 por hijo, pero ANSES deposita el 80% ($122.731) y retiene el 20% que se cobra al presentar la Libreta AUH. La AUH por discapacidad es $499.387 ($399.510 en mano). La Tarjeta Alimentar se acredita junto con la AUH: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. Para quienes cobran la jubilación superior a la mínima, el bono es decreciente entre $411.959 y $481.959; por encima de ese tope no corresponde. Todos los montos se actualizan mensualmente con la inflación de dos meses atrás. En julio no se paga aguinaldo; el SAC se cobra en junio y diciembre.