Calendario de pagos de ANSES julio 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

ANSES publicó el calendario de pagos de julio 2026 para todas las prestaciones. Las fechas se ordenan por terminación de DNI y arrancan el miércoles 8 de julio. Este mes incluye el aumento del 2,15% por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos. No hay acreditaciones los fines de semana ni el jueves 9 de julio (feriado del Día de la Independencia).

Las prestaciones que se pagan en julio son: jubilaciones y pensiones (mínimas y superiores), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignación Prenatal, Asignaciones Familiares (SUAF), Pensiones No Contributivas (PNC) y Prestación por Desempleo Plan 1. Las asignaciones de pago único y maternidad se acreditan del 10 de julio al 10 de agosto para todos los DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio DNI terminados en 2 y 3 : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 28 de julio

: martes 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 1 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 2 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 3 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 4 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 5 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 6 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 7 : miércoles 22 de julio

: miércoles 22 de julio DNI terminado en 8 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio DNI terminado en 9: viernes 24 de julio

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminados en 2 y 3 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminados en 4 y 5 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de julio

Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio DNI terminados en 2 y 3 : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 28 de julio

: martes 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

Montos Vigentes

El haber mínimo de julio 2026 es de $411.959 tras la movilidad del 2,15%. Con el bono de $70.000 (Decreto 399/2026), los jubilados de la mínima cobran $481.959. La PUAM es de $329.430 y también recibe el bono completo. Las Pensiones No Contributivas (PNC) perciben $329.430 más el bono. La AUH general es de $153.414 por hijo, pero ANSES deposita el 80% ($122.731) y retiene el 20% que se cobra al presentar la Libreta AUH. La AUH por discapacidad es $499.387 ($399.510 en mano). La Tarjeta Alimentar se acredita junto con la AUH: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. Para quienes cobran la jubilación superior a la mínima, el bono es decreciente entre $411.959 y $481.959; por encima de ese tope no corresponde. Todos los montos se actualizan mensualmente con la inflación de dos meses atrás. En julio no se paga aguinaldo; el SAC se cobra en junio y diciembre.