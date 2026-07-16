La decisión sobre los motores que usará Alpine en la Fórmula 1: "Recuperación"

El equipo galo usa motores Mercedes en esta temporada.

Después de un 2025 desastroso, Alpine inició la nueva era de la Fórmula 1 con las nuevas unidades de potencia de Mercedes, algo que dejó en evidencia que las falencias vistas en el A525 se debían, en gran parte, al pobre rendimiento del motor de Renault. Y es que, al cabo de nueve fechas disputadas en la presente temporada, el equipo galo está en el quinto lugar de la tabla con 60 puntos, posicionándose como líder de la zona media.

Inicialmente, la idea de la escudería francesa era centrarse en el desarrollo del monoplaza y confiarles la motorización a los alemanes, con la idea de luego volver a usar su propia fábrica, aunque eso parece ser algo bastante lejano por el momento. Así lo manifestó François Provost, quien resaltó que no hay planes de reactivar la producción de las unidades de potencia destinadas a la F1, incluso si se vuelve a los V8 atmosféricos.

“No desarrollamos motores para la Fórmula 1. Tenemos el motor Mercedes y es un buen motor. Es claramente uno de los factores desencadenantes de nuestra recuperación este año”, comenzó el CEO del Grupo Renault en declaraciones rescatadas por Reuters. Lo que sucede es que Alpine está dando pasos de a poco a pesar del salto de calidad que representó la nueva era para el equipo, que había sido último en la temporada pasada.

Por otro lado, el calendario ni siquiera ha llegado a la mitad todavía y el equipo galo afronta dificultades para mantener la quinta posición, ya que Racing Bulls se ha puesto a tan solo un punto con las mejoras de las últimas fechas. De ahí que Provost prefiera mantener la calma en la recuperación de Alpine, de manera que este año sea más un establecimiento de bases sólidas para lograr luchar por el título en el futuro.

“Nuestro objetivo es alcanzar como mínimo la sexta plaza. Es la primera etapa. A partir de ahí definiremos nuestra nueva visión, nuestra nueva ambición”, advirtió el francés, que tiene la mente puesta en 2027, donde se iniciará una nueva era con Gucci como patrocinador principal. “Los resultados son buenos en el plano deportivo y las cosas van bien por el lado del patrocinio. Por tanto, ahora estoy satisfecho, pero sigo siendo humilde. Sé que el camino por recorrer aún será largo”, cerró.

Alpine está quinto en el campeonato de constructores.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Gran Bretaña 2026