Con un quórum estricto, el oficialismo busca realizar este jueves al mediodía una sesión en el Senado para tratar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras, y el pliego del camarista Víctor Pesino.



La Libertad Avanza y bloques dialoguistas acordaron la semana pasada sesionar hoy, pero hasta la tarde del miércoles todavía hay dudas sobre el quórum ya que algunos legisladores están de vacaciones porque en algunas provincias el receso invernal comenzó el lunes pasado, una semana antes que en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, admitieron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo en el oficialismo había optimismo en que se llegará al quórum y se tratarán los pliegos judiciales y propiedad privada, aunque haya dudas sobre los votos para determinados artículos sobre la venta de tierras a los extranjeros.

El bloque de la LLA está apurado por aprobar el pliego de Pesino, debido a que el 27 de Julio cumple 75 años, con lo cual sino se aprueba antes de esa fecha corre riesgo que se frustre la prórroga de su mandato que ya tiene dictamen favorable.

Pesino ya presentó un recurso amparo para poder continuar como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

De todas maneras, el tema central de la sesión es el demorado debate del proyecto de propiedad diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.