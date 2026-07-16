El Gobierno Nacional avanza en una semana clave con una agenda que tendrá de protagonista a Javier Milei y de sus principales funcionarios. Este jueves, LLA buscará aprobar en el Senado la ley de propiedad privada pero hay dudas con el quorum. En tanto, el lunes comenzó con una reunión que encabezó el presidente Javier Milei con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Mientras que el martes tuvo la reunión de la Mesa Política y se realizó la conferencia de prensa del vocero presidencial. Por su lado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo ese mismo día una reunión en Casa Rosada con legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires de LLA.
Con dudas sobre el quórum, la LLA busca sesionar en el Senado para aprobar el proyecto de propiedad privada
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las últimas medidas del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Con dudas sobre el quórum, la LLA busca sesionar en el Senado para aprobar el proyecto de propiedad privada
Con un quórum estricto, el oficialismo busca realizar este jueves al mediodía una sesión en el Senado para tratar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras, y el pliego del camarista Víctor Pesino.
La Libertad Avanza y bloques dialoguistas acordaron la semana pasada sesionar hoy, pero hasta la tarde del miércoles todavía hay dudas sobre el quórum ya que algunos legisladores están de vacaciones porque en algunas provincias el receso invernal comenzó el lunes pasado, una semana antes que en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, admitieron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.
Sin embargo en el oficialismo había optimismo en que se llegará al quórum y se tratarán los pliegos judiciales y propiedad privada, aunque haya dudas sobre los votos para determinados artículos sobre la venta de tierras a los extranjeros.
El bloque de la LLA está apurado por aprobar el pliego de Pesino, debido a que el 27 de Julio cumple 75 años, con lo cual sino se aprueba antes de esa fecha corre riesgo que se frustre la prórroga de su mandato que ya tiene dictamen favorable.
Pesino ya presentó un recurso amparo para poder continuar como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
De todas maneras, el tema central de la sesión es el demorado debate del proyecto de propiedad diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Hace 2 horas
Milei definió dónde verá la final y qué podría pasar el lunes en Casa Rosada
El Presidente habló luego de la victoria contra Inglaterra en las semifinales y en la previa del partido del domingo contra España.
Apenas terminado el partido contra Inglaterra, el presidente Javier Milei adelantó dónde verá la final de la Copa del Mundo contra España el próximo domingo. Además, dijo qué hará con la Casa Rosada en caso de una eventual consagración argentina.
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Milei cuestionó el reclamo popular por las Islas Malvinas: "Patrioterismo barato"
El Presidente celebró el pase de la Selección Argentina a la final, pero aseguró que las Islas Malvinas se recuperan con diplomacia y no con "patrioterismo barato". El equipo que lidera Lionel Messi festejó el pase a la final con una bandera que reivindicó el reclamo argentino.
El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial, en la que se medirá con España el próximo domingo en Nueva York. El mandatario también destacó el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni, pero también cuestionó las reivindicaciones populares de la soberanía sobre las Islas Malvinas, justo después de que el plantel festejara con una bandera que expresaba una consigna clara para todo el país: "Las Malvinas son argentinas".
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El Gobierno presentó la protesta diplomática el lunes, pero decidió comunicarla recién después del partido entre Argentina e Inglaterra. La oposición denunció que buscó evitar un conflicto con Londres.
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Encuesta: Milei se consolida entre los presidentes con peor imagen de Latinoamérica
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Fue en las inmediaciones del Palacio Legislativo, cuando los manifestantes realizaban una acción sorpresa para reclamar por la asfixiante situación que atraviesan los adultos mayores.
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El FreSU afirmó que el salario mínimo debería superar ubicarse en $3.000.352
El espacio que reúne a sindicatos de las tres centrales obreras sostuvo que el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente quedó por debajo de los parámetros establecidos por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.
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Directivo autopartista reconoció cierre de empresas, pero defendió la apertura comercial
El presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Juan Cantarella, admitió que durante el proceso de apertura comercial cerraron diez empresas del sector automotor, aunque sostuvo que esa política "también era necesaria" para normalizar el comercio exterior.
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Villarruel volvió a encender la interna en el partido contra Inglaterra: "Pecho frío"
La vicepresidenta volvió a marcar diferencias dentro del oficialismo al referirse al cruce mundialista entre Argentina e Inglaterra. Mientras Villarruel apeló al reclamo por Malvinas y la rivalidad histórica con los británicos, desde Seguridad pidieron evitar símbolos y mensajes que puedan generar conflictos durante el partido.
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Milei designó a la esposa de Martínez de Giorgi tras el quita de querellantes de $Libra
El magistrado quitó en los últimos días las querellas en la causa por la estafa cripto $Libra en la que se investiga al presidente Milei.
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Al terminar el histórico triunfo por 2-1 ante Inglaterra, el Presidente compartió un efusivo mensaje en redes sociales como ya lo había hecho anteriormente. "Vamos Argentina carajo", escribió.
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El grupo de trabajo compuesto por legisladores de las dos cámaras acordó citar al titular de la agencia de inteligencia del Estado. Fue la primera reunión presidida por el karinista Sebastián Pareja.