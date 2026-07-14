La Bicameral de Inteligencia convocará al titular de la SIDE

La comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso tuvo este martes su primera reunión con el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Sebastián Pareja como presidente. En el cónclave, los miembros del grupo de trabajo compuesto por legisladores de las dos cámaras acordaron citar al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Alejandro Aguadra.

Fuentes al tanto de lo sucedido en la reunión de la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia confirmaron a El Destape que el titular de la SIDE será convocado, aunque no hay precisiones sobre la fecha. Se estima que será en agosto, una vez finalizado el receso informal del Congreso.

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El encuentro de la Bicameral fue presidido por Pareja. "Fue una reunión de presentación", comentaron fuentes al tanto del cónclave. El diputado fue designado en mayo pasado al frente del órgano del Congreso que controla a los servicios de inteligencia.

La designación se tiene que leer también en clave de la interna de LLA. Pareja es un hombre de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En él confía el armado del partido violeta en la provincia de Buenos Aires.

Los servicios de inteligencia, por su parte, forman parte de la jurisdicción que se atribuyó el asesor presidencial Santiago Caputo. De hecho, Auguadra, al igual que su antecesor, Sergio Neiffert, responden al hombre del cigarrillo apagado.

La comisión tiene para tratar dos proyectos del gobierno de Javier Milei que le daban rienda suelta a los servicios de inteligencia y generaron rechazo en la oposición parlamentaria. Uno era el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para empoderar a la SIDE, que había sido redactado a comienzos de año.

Entre algunos de sus puntos, se fortalecía la persecución a dirigentes, activistas y periodistas opositores, disminuiría el seguimiento de los gastos de las actividades de espionaje, el control del Congreso y reorganiza las competencias que incluye, entre otros puntos, la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad.

Por otro lado, está el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), elaborado el año pasado. Según trascendidos, el programa que habilitaba el espionaje contra quien “erosione la confianza” en el plan económico del Poder Ejecutivo y manipule a la opinión pública “de manera contraria al interés nacional”. Sin embargo, el oficialismo había decidido quitarle al programa alguno de los puntos de discordia.