Un hombre de Karina Milei controlará a la SIDE de Santiago Caputo

El "triángulo de hierro" que conduce el gobierno de Javier Milei volverá entrar en tensión entre dos de sus extremos. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, logró imponer este martes a un hombre de su riñón en la presidencia de la comisión Bicameral que controla los servicios de inteligencia, área que está bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo.

Según confirmaron a El Destape, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Sebastián Pareja fue electo como presidente de la comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en la reunión constitutiva que se realizó esta tarde.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La vicepresidencia recayó en las manos del senador del PRO Martín Goerling. El resto de los lugares de las autoridades quedaron en reserva.

Pareja es el titular del partido LLA en la provincia de Buenos Aires y es el principal armador de la gran hermana del oficialismo en territorio bonaerense. De esta manera, supervisará el accionar de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que comanda Cristian Auguadra, que responde al asesor presidencial.

Noticia en desarrollo