El ex policía acusado de adulterar los Cuadernos sorprendió con revelaciones inesperadas

Jorge Bacigalupo, el sargento retirado de la Policía Federal (PFA) acusado de adulterar los anotadores adjudicados al chofer y ex militar Oscar Centeno, declaró por unas ocho horas como testigo este jueves en el juicio de los Cuadernos y sorprendió con más de una revelación inesperada. Con su testimonio, en el que no podía mentir, no solo comprometió aún más al fiscal Carlos Stornelli por su accionar en esta causa paradigmática del lawfare sino que también contó circunstancias que fueron omitidas en la versión oficial del caso.

A lo largo de su declaración ante el Tribunal Oral en lo Federal Nº 7, que a las ocho horas fue interrumpida por el tribunal de juicio por su extensión y fue reprogramada para el próximo martes, Bacigalupo reveló que:

El fiscal Stornelli estuvo en su casa el 31 de mayo de 2018, el día previo a la difusión del caso y la razzia de exfuncionarios y empresarios, y lo llevó a declarar al despacho de Claudio Bonadío en su auto oficial con chofer porque según dijo “sino se caía la causa”.



Volvió a trabajar a la Policía Federal tras ejercer como remisero y cumplir tareas para el Ministerio de Planificación Federal como chofer. Contó que fue “convocado”, es decir, antes de cumplir los 60 años (hoy tiene 81). Si bien no precisó el tiempo exacto en que ingresó nuevamente a la fuerza todo indica que fue cuando supuestamente se escribieron una parte de los cuadernos.



Contó que fue “convocado”, es decir, antes de cumplir los 60 años (hoy tiene 81). Si bien no precisó el tiempo exacto en que ingresó nuevamente a la fuerza todo indica que fue cuando supuestamente se escribieron una parte de los cuadernos. Mantuvo un vínculo con el policía Daniel Portaluri, a quien describió como director de la “Dirección de Pericias”, el área donde cumplió funciones al menos durante una parte de su reincorporación a la PFA. Según se desprende de la causa paralela a la central de Cuadernos, donde se investiga la adulteración de los cuadernos y en la que Bacigalupo fue procesado en dos ocasiones y luego favorecido por la cámara porteña, el sargento retirado mantuvo una relación cercana con Portaluri, algo que prefirió omitir este jueves.



Según se desprende de la causa paralela a la central de Cuadernos, donde se investiga la adulteración de los cuadernos y en la que Bacigalupo fue procesado en dos ocasiones y luego favorecido por la cámara porteña, Que estuvo trabajando con el exchofer y exmiliar Oscar Centeno para Ministerio de Planificación Federal. Según describió fue años antes del caso Cuadernos.



Según describió fue años antes del caso Cuadernos. Que su hijo fue empleado de Pampa Energía, firma comandada por Marcelo Mindlin. El dato adquiere relevancia porque en la causa en que Bacigalupo fue acusado de adulteración de los cuadernos se protegió el nombre de un empresario de nombre Marcelo.

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La visita de Stornelli y el viaje con el fiscal a lo de Bonadío

Uno de los datos novedosos que Bacigalupo dio este jueves involucra al fiscal de esta causa paradigmática de persecución judicial: Carlos Stornelli. ¿Qué dijo Bacigalupo? Que el 31 de julio de 2018, el día previo a que estallara mediáticamente el escándalo, el fiscal fue a su casa con el periodista de La Nación Diego Cabot y allí coordinaron su declaración como testigo en la causa. De acuerdo a la narración que realizó el ex policía, Stornelli lo llevó en su auto a declarar con Bonadío “porque la causa se caía”.

La secuencia es escandalosa: el fiscal del caso yendo a la casa de un potencial testigo para convencerlo que declare porque la causa se le caía. Y como si fuera poco, lo traslada a tribunales en su auto oficial – “con chofer”, según recordó Bacigalupo- directamente al despacho del juez de esa causa, Claudio Bonadío, a prestar testimonial. Y esto sucede pese a que antes –según declaró el ex policía- se habían juntado Cabot y Bacigalupo para coordinar la testimonial y el sargento retirado de la Federal había dado su ok para declarar. Este último llevó a más de una defensa a preguntarse para qué fue Stornelli a lo de Bacigalupo: “¿Qué necesidad tenía? ¿Fue a presionarlo?”, se preguntaron desde la representación legal de algunos de los acusados.

El sargento retirado declaró que Cabot –que era vecino suyo- y el fiscal Stornelli “fueron a mi casa”. ¿Cuándo? El 31 de julio de 2018, el día previo a que el caso se publicara en La Nación y se iniciara una razzia de exfuncionarios y empresarios. ¿Qué sucedió cuando llegaron Cabot y el fiscal de la causa a la casa de Bacigalupo? “Intercambiamos palabras. El doctor Stornelli me dice: ‘Lo pongo en conocimiento de que su amigo Centeno está detenido. Es necesario que usted preste una declaración testimonial porque si no se nos complica la causa’”. “¿Le parece bien mañana?”, afirmó Bacigalupo que le preguntó el fiscal. “Le mando un coche a buscarlo”, agregó Bacigalupo que le dijo Stornelli. “Sino lo busco yo”, dijo el expolicía que agregó Cabot. “‘¿Por qué no ahora?’, digo yo”, contó el sargento retirado que retrucó. Y aseguró que Stornelli lo llevó a Comodoro Py ahí mismo. “Me llevó al despacho de Bonadío y ahí presté declaración testimonial en presencia de Bonadío”, precisó. Incluso contó que fue en un auto oficial de Stornelli, con chofer.

Otro pasaje que recordó Bacigalupo de ese día fue una frase de Bonadío. El sargento retirado declaró que el juez le dijo: “Le agradezco mucho. Si usted no hubiera declarado esto no podía continuar. Y me dijo: esta es la frutilla que le faltaba a la torta de mi vida para completar”.

Recordemos que el rol de Bacigalupo en esta trama es central. Según la versión oficial, Bacigalupo tenía los cuadernos del escándalo en su poder porque se los había dado Centeno, en una caja cerrada, para que los tuviera en custodia. Y él fue quien se los dio a Cabot, quien a su vez se los llevó a Stornelli y así dio pie a esta operación política-mediático-judicial. Pero eso no es todo. Según se desprendió de un peritaje oficial en una causa paralela a la central del caso Cuadernos, Bacigalupo fue quien manipuló nombres de empresarios y direcciones en los anotadores originales por razones que aún se desconocen. Por esa razón, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó su procesamiento –en dos ocasiones- por “encubrimiento agravado” y “falsificación de documento público”. En las dos ocasiones, la Cámara Federal porteña salió a su salvataje y revocó ese procesamiento dictando la falta de mérito para blindar este juicio que ahora se desarrolla. La última revocatoria es del 16 de abril pasado, hace menos de un mes, en la víspera de la declaración de Bacigalupo. Esta jornada Bacigalupo negó haber tocado los cuadernos originales. Dio a entender que rechaza la acusación en su contra.

El regreso a la Policía Federal durante el kirchnerismo

“¿Por qué se fue del Ministerio de Planificación Federal?”, le preguntó a Bacigalupo el abogado Marcos Aldazabal, representante legal junto a Elizabeth Gómez Alcorta, de Roberto Baratta, el ex Nº 2 del Ministerio de Planificación Federal. “Porque decidí prestar servicios en la Policía Federal de nuevo como personal convocado”, reveló. Según dijo, el personal convocado es aquel agente que se retira pero es llamado desde la fuerza de seguridad antes de que cumpla 60 años. En este apartado, Bacigalupo buscó responder de la forma menos precisa posible. Según sostienen las defensas, la convocatoria responde a un pedido previo del que desea ser vuelto a llamar, algo que el sargento retirado no reconoció del todo. ¿Qué dijo Bacigalupo sobre este tema?

“El personal convocado es personal llamado a prestar servicios. Me convocaron. Mi primer destino fue la superintendencia de Interior. Presté servicios en el área 1, delegación La Plata”, comenzó a enumerar. “El último destino fue la Dirección General de Pericias”, cerró. Se trata del área que comandaba Daniel Portaluri, un actor que puede adquirir cada vez más relevancia en toda esta trama. Respecto a su nuevo paso por la PFA, Bacigalupo dijo que estuvo otros 6 años. Nunca precisó en qué años ocurrió pero comentó que fue entre los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. “Me retiré con 18 años de servicio (la primera vez). Tengo 24 años de servicio computados”, explicó por qué sabe que estuvo 6 años en su segunda etapa. “Cuando me voy de la Policía no sé si estaba vivo Néstor Kirchner y sí estaba su sucesora, la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, indicó.

Si Bacigalupo reingresó a los 59 años a la PFA, fue en 2004 aproximadamente, porque hoy tiene 81 años. Y si estuvo 6 años se tendría que haber ido en 2010. Siempre si lo que dijo fue verdad.

Lo que busco dejar en claro este sargento retirado fue que cuando tuvo la caja con los cuadernos presuntamente escritos por Centeno no revestía en la Policía.

Relaciones peligrosas

Bacigalupo narró que en su segunda etapa en la PFA como “convocado” estuvo unos 6 años en la fuerza y fue asignado a la Dirección de Pericias para cumplir tareas administrativas y de chofer. Es por lo menos curioso que desde la Policía se reconvoque a un retirado para tareas administrativas. ¿Quién era el director del área de Pericias que comentó Bacigalupo? Daniel Portaluri, un uniformado de larga trayectoria en la PFA con el que Bacigalupo siguió en contacto una vez que estalló el caso Cuadernos, según surge de sus llamadas analizadas en la causa paralela a la central de Cuadernos. ¿Qué dijo Bacigalupo sobre Portaluri? Que para el momento del caso Cuadernos ya no hablaba o lo hacía ocasionalmente. Pero hay documentos que muestran otra realidad.

Chofer en Planificación

Otro dato que aportó Bacigalupo este jueves fue que también trabajó con Centeno para el Ministerio de Planificación Federal vía una remisería de San Fernando contratada por la cartera que conducía Julio De Vido. Dijo que eso fue antes de retornar a la fuerza como “convocado” y que allí fue chofer. Señaló que quien lo llevó a trabajar a Planificación fue el propio Centeno, con quien había compartido un trabajo previo como remisero en otra remisería de Martínez, “Cero remis”. “Centeno me llevó por amistad y conocimiento”, afirmó Bacigalupo.

Respecto a este punto dijo no saber quién lo había llevado a Centeno a Planificación. “El señor Centeno cuando coincidimos en el ministerio de Planificación ya era chofer exclusivo del señor Baratta. Me llevó por amistad y conocimiento. En el ministerio era menos sacrificado y mejor remunerado el trabajo. ¿Cómo estaba contratado? No era relacionado con el ministerio. Había una remisería de San Fernando que era la titular de la licitación del servicio que prestaban en el Ministerio de Planificación. Es decir, los remiseros no éramos empleados del ministerio sino de la remisería”, especificó. No recordó ni el nombre ni el apellido del dueño de aquella remisería. En ese marco dijo que no fue chofer de ningún funcionario.

El hijo en Pampa Energía

Otra de las “revelaciones” de Bacigalupo fue que su hijo fue empleado en Pampa Energía, la firma comandada por Marcelo Mindlin. Para varios de los abogados defensores el dato adquiere relevancia porque en la causa en que este ex policía fue acusado de adulteración de los cuadernos se protegió el nombre de un empresario de nombre Marcelo, cuyo nombre completo por ahora se desconoce. En su lugar se agregó el nombre de Armando Loson, quien denunció la adulteración de los anotadores en la causa paralela a la central que lleva Martínez de Giorgi. Como Bacigalupo es investigado en esa otra causa (donde un peritaje oficial de la PFA determinó que fue él el que realizó las adulteraciones), los abogados de Loson –Ricardo Gil Lavedra y Carlos Vela- no interrogaron al testigo en la audiencia de este jueves. Incluso el tribunal de juicio le aclaró a Bacigalupo que podía no contestar cualquier pregunta que considerara que lo podía comprometer judicialmente en ese otro expediente.

Tras ochos horas intensas, el tribunal del juicio decidió suspender la audiencia de este jueves y continuarla el martes próximo donde probablemente se profundicen algunas de las revelaciones que Bacigalupo dio esta jornada.