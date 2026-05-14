Dictaron la prisión preventiva para el hombre acusado de golpear y violar a su ex pareja en Pilar

La Unidad Funcional de Instrucción N°14 Descentralizada de Pilar dispuso la prisión preventiva para el hombre acusado de golpear y violar a su expareja en ese partido bonaerense. Se trata de Federico Balbuena (34) quien está acusado del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el contexto de violencia de género" y por "lesiones leves agravadas" por la misma cuestión, según lo notificó la fiscal titular Marcela Semería.

En ese momento, el hombre se encuentra detenido en la comisaría de Pilar y aguarda la orden de la fiscalía para ser trasladado a una prisión de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo informado por Infobae.

El material de la fiscal para proceder a la prisión preventiva se basa en testimonios de personas allegadas a la pareja quienes sostuvieron que Balbuena "maltrataba y denigraba" sostenidamente a la víctima. También en el expediente existen filmaciones de una de las golpizas que el sospechoso ejercía contra su expareja. Balbuena tiene antecedentes penales: uno por abuso sexual contra otra mujer y cuatro denuncias por estafa.

La versión del hombre acusado de golpear y violar a su ex pareja en Pilar

La relación de Balbuena con su ex comenzó en 2019, duró tres años, pero luego continuaron teniendo vínculo ya que el hombre tenía una agencia de autos y la joven era socia del negocio. Quedó detenido el 28 de abril pero, en este período de tiempo, decidió cambiar de abogado, lo que lo llevó a ampliar su declaración ante la fiscal Semería para dar su versión de los hechos.

En referencia a uno de los episodios denunciados, ocurrido el 11 de septiembre de 2024, el sospechoso mencionó que ambos tuvieron una discusión porque "él se negó a que la mujer lo acompañara a realizar una verificación vehicular". Según el acusado, horas más tarde, la mujer lo llamó para decirle que estaba internada por un dolor de cabeza y que él acudió al hospital para ver qué había sucedido.

El segundo hecho tuvo lugar el 13 de mayo de 2025. De acuerdo a su versión, él fue a la casa que compartían a buscar unos teléfonos y allí nuevamente se desató una discusión. "Ella me empezó a reclamar lo que siempre me reclamaba: por qué la dejé, por qué la abandoné o por qué no quería continuar con ella", expresó.

Luego, el acusado admitió que la pelea se tornó violenta y agregó: "Nunca quise lastimarla, yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío, pero siempre tuve la intención de que le vaya bien". Balbuena sostuvo que después de la pelea tuvieron relaciones íntimas. "Nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama", dijo el sospechoso en su declaración.

La investigación continuará no solo con Balbuena detenido, además, se deberá realizar estudios psicológicos y psiquiátricos. Las mismas pericias también se le impondrán a la denunciante.