El hombre acusado de golpear, abusar sexualmente y amenazar de muerte a su pareja se negó a declarar este miércoles ante la Unidad Fiscal N° 14 Descentralizada departamental del municipio bonaerense de Pilar. Se trata de Federico Nicolás Balbuena, de 34 años, quien rechazó hablar con la fiscal Marcela Simería sobre las agresiones y torturas que denunció la victima haber recibido en los últimos meses de manera sostenida.

Ante la presentación de más pruebas sobre los ataques, la fiscal resolvió detenerlo este fin de semana. Simería consideró que el material que sumó la mujer permite dar cuenta de manera irrefutable la violencia de la que fue víctima por parte de Balbuena. De esta manera, desde su casa ubicada en un country de Luján, el acusado fue trasladado hacia la comisaría sexta de Pilar junto a efectivos de la Policía Bonaerense. El sujeto se encontraba oculto e intentando evadir a las autoridades, aunque finalmente debió entregarse.

A pesar de que el acusado no declaró, la investigación de la causa avanza en gran parte con las entrevistas que dio la mujer en la televisión y su declaración en sede judicial, además del análisis de las imágenes aportadas por ella misma. De acuerdo a Infobae, se trata de una serie de capturas de cámaras de seguridad.

"Maltrato y denigración": el crudo relato de la víctima

Balbuena quedó imputado por el delito de "lesiones agravadas por ser en contexto de género y abuso sexual con acceso carnal" y, si bien, ahora permenece detenido, la historia de maltrato que cuenta la víctima inició hace más de cinco años y se agravó al finalizar la relación en septiembre de 2024.

Testigos cercanos a la pareja indicaron que todo el vínculo estuvo signado por dinámicas de maltrato y denigración presuntamente perpetradas por el imputado incluso frente a otras personas. Ambos se conocieron en una agencia de autos, cuyo dueño es Balbuena. Comenzaron una relación entre 2020 y 2021 y luego ella se convirtió en socia de la compañía.

Finalmente, este fin de semana, la mujer utilizó las redes sociales para dar a conocer la situación de violencia de la que era víctima desde hacía meses. En un posteo, contó que Balbuena la había dejado internada, en una oportunidad, producto de golpes y agresiones. "Me dejó la cara destruida. Estoy encerrada sin poder salir", expresó. También compartió videos de una golpiza que el imputado le habría propinado en mayo de 2025 y quedaron grabadas gracias a una cámara de seguridad del lugar.

En la violenta secuencia, se puede observar cómo el hombre la golpea con el puño, le tironea el pelo y luego intenta asfixiarla. " Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia", manifestó la mujer quien recién pudo denunciarlo en noviembre de 2025.

Iniciada la investigación, las autoridades judiciales se encontraron con que Balbuena tenía otras cuatro denuncias por estafa y una más por abuso sexual. Asimismo, al proceder con su detención, la Policía hizo allanamiento en su domiciilo y halló dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban a su nombre.

Fallo histórico: jueces condenaron a un hombre por abuso sexual con acceso carnal sin contacto físico

El Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón condenó este lunes a un hombre por abusar sexualmente de una menor de 12 años por tres años sin contacto física y a través de un hostigamiento permanente por redes sociales. Los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez condenaron a Orlando Novillo a 20 años de prisión por haber manipulado y ejercido una constante dinámica de dominio psicológico de la víctima.

De acuerdo a los magistrados, la adolescente "permaneció sometida a una situación de control y coacción permanente durante más de tres años, lo que en los hechos configuró un verdadero cautiverio de carácter psicológico y digital".

La joven logró acudir a una docente y contarle la situación por la que estaba atravesando y finalmente juntas pudieron hacer la denuncia. Allí se constató que el condenado era un recluso de una cárcel de Buenos Aires y armaba perfiles falsos de WhatsApp e Instagram para engañar a la víctima y que no se diera cuenta de que se trataba de un adulto. Además, se confirmó que el sujeto tenía otras condenas en casos similares que datan desde el 2008.

Línea 144: Asistencia, contención y asesoramiento ante situaciones de violencia de género y sexual. Es gratuita, anónima y atiende las 24 horas.

Línea 137: Asistencia a víctimas de violencia familiar y sexual.