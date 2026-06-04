Bronca en la Selección Argentina por lo que dijo Azzaro sobre Messi a 9 días del Mundial: "Me preocupa"

Fuerte revelación de Azzaro sobre Messi.

A nueve días del arranque del Mundial, la agenda de la Selección Argentina parecía ordenada en torno a un solo tema: las lesiones. La fractura del Dibu Martínez, los desgarros de los laterales y la pelea por los últimos lugares de la lista coparon las charlas de la previa.

Flavio Azzaro lanzó una bomba sobre Messi

Pero Flavio Azzaro, en su programa No Podemos Perder, de AZZ, decidió correr el eje hacia un lugar tan inesperado como incómodo. Y lo que dijo no tardó en encender la bronca de buena parte del hincha.

El periodista fue directo al hueso y dejó en claro que su inquietud pasa por otro lado. "Mi máxima preocupación es Messi, no los lesionados. Eso se acomoda. Si no está Molina, va a jugar Giay o Capaldo", lanzó, restándole dramatismo a los problemas físicos que tanto preocupan al cuerpo médico y poniendo la lupa sobre la figura más sagrada del plantel.

Scaloni preocupado por Messi

A partir de ahí, redobló la apuesta con una versión que cayó como una bomba. Según contó, maneja información sensible sobre el ánimo del entrenador: "Yo tengo información, Scaloni está preocupado por la condición de Messi. Siente que su líder no está en su mejor momento". La frase, atribuida nada menos que al técnico campeón del mundo, fue la que terminó de prender fuego las redes y de despertar el malestar de quienes consideran que cuestionar al capitán a esta altura es jugar con fuego.

Azzaro no se quedó ahí y describió cómo, a su entender, manejará Scaloni al 10 durante el torneo: "Lo va a poner en todos los partidos. Y va a salir cuando él (por Messi) quiera". Una descripción que retrata el lugar de privilegio absoluto que ocupa el rosarino dentro del equipo, pero que, leída en clave crítica, también alimenta el debate sobre su estado físico real.

El revuelo se explica por el contexto. Messi tiene 38 años, viene de un calendario particular en la MLS con el Inter Miami y su nivel ya había sido puesto en discusión en otras mesas en los últimos días. Para muchos hinchas, sumar dudas sobre su condición a tan poco del debut es directamente una falta de respeto hacia quien los hizo campeones del mundo. De ahí la ola de reproches que recibió el conductor.

Messi preocuparía a Scaloni.

Conviene aportar el otro lado de la historia. Desde el entorno de la Selección y la propia AFA insistieron en las últimas semanas con que Messi está en buena forma física y que será una de las grandes figuras del Mundial, una versión que choca de frente con el panorama que pintó Azzaro.

La discusión, picante como siempre que el periodista abre el micrófono, quedó instalada justo antes del estreno ante Argelia, el martes 16 de junio. Veremos cuál es el nivel del 10 cuando la pelota empiece a rodar en Estados Unidos.