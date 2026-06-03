Tristeza en la Selección Argentina por lo que predijo Venus Psíquica sobre el futuro de Lionel Messi: "Va a..."

Venus Psíquica dio un adelanto que duele en la Selección Argentina.

Cada Mundial despierta una catarata de pronósticos, y la Argentina tiene un termómetro extra que siempre asoma en estas fechas: el de los videntes. A pocos días del debut albiceleste, fue Venus Psíquica la que se animó a adelantar lo que se viene para la Selección. Hubo vaticinios que ilusionan, sí, pero también uno que cayó como un baldazo de agua fría entre los hinchas y que tiene como protagonista, nada menos, que al capitán.

Antes de ir al fondo, vale presentar a la protagonista. Detrás del nombre artístico de Venus Psíquica está Rosa Pascal, una vidente uruguaya que se hizo viral en TikTok por sus predicciones sobre política y deporte. Su fama se apoya en dos "aciertos" que ella misma repite: haber anticipado el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales y la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022. Con esos antecedentes, cada vez que habla de la Albiceleste, la escuchan.

Venus Psíquica adelantó cómo le irá a Argentina en el Mundial 2026

Su lectura, en principio, es una caricia para el hincha. La vidente ve a Lionel Messi llegando enchufado al torneo: lo imagina jugando a gran nivel y, sobre todo, convirtiendo goles en el arranque de la competencia. "Va a jugar muy bien Messi, va a realizar goles sobre todo en los primeros partidos", aseguró. Y fue más allá: sostuvo que, de la mano del 10, la Selección terminará entre los tres primeros puestos del Mundial 2026. Hasta ahí, pura ilusión.

Venus Psíquica adelantó como le irá a Argentina en el Mundial.

La mala noticia que dio Venús Psíquica

El problema llegó con la otra parte de la visión, la que nadie quería escuchar. Según Venus Psíquica, una vez terminada la Copa del Mundo, Messi va a dejar el fútbol. El vaticinio, lanzado casi al pasar, le puso nombre místico a un temor que sobrevuela hace tiempo en el ambiente: la idea de que esta cita mundialista podría ser la última función del mejor jugador de la historia con la camiseta nacional.

El pronóstico golpea porque toca una fibra sensible. Messi tiene 38 años, vive en Estados Unidos jugando en el Inter Miami y nunca terminó de cerrar con claridad cuándo le pondrá punto final a su carrera. Existe el sueño de que juegue un tiempo en Newell's antes de retirarse.

Él mismo se encargó de mantener el misterio, con declaraciones que fueron del "no creo llegar" al "no tengo una idea clara". Por eso, la sola posibilidad de que el 2026 sea su despedida del máximo nivel alcanza para entristecer a millones.

Como siempre, la aclaración es obligatoria: se trata de una predicción, no de una certeza. La pelota, que empezará a rodar para la Selección el martes 16 de junio frente a Argelia, será la única que tenga la última palabra. Hasta entonces, el vaticinio de Venus Psíquica queda anotado, con su dosis de ilusión y su cuota de melancolía.