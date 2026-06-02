Venus Psíquica predijo en qué “puesto” va a terminar la Selección Argentina en el Mundial 2026

Venus Psiquíca adelantó como le irá a Argentina.

Cada Mundial despierta una catarata de pronósticos. Las supercomputadoras tiran sus porcentajes, los analistas arman sus cuadros y las casas de apuestas mueven las cuotas día a día. Pero en la Argentina hay otro termómetro que siempre asoma en la previa de las grandes citas: el de los videntes. Y esta vez, fue Venus Psíquica la que se animó a adelantar el futuro de la Selección. Lo que dijo, como era de esperar, ya empezó a circular.

Venus Psíquica ya acertó la consagración de Argentina en el 2022

Conviene presentar a la protagonista. Detrás del nombre artístico de Venus Psíquica está Rosa Pascal, una vidente uruguaya que se hizo viral en TikTok por sus vaticinios sobre política y deporte. Su fama, en buena medida, se apoya en dos "aciertos" que ella misma repite: haber anticipado el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales y la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Con esos antecedentes en la mochila, cada vez que abre la boca sobre la Albiceleste, la escuchan.

Venus Psíquica acertó que Argentina ganaría el Mundial 2022.

¿Qué dijo Venus Psíquica sobre cómo le irá a Argentina en el 2026?

Su lectura sobre el presente arranca, como no podía ser de otra manera, por el capitán. Según la vidente, Lionel Messi llegará enchufado al certamen: lo ve jugando a un gran nivel y, sobre todo, convirtiendo goles en el arranque del torneo. "Va a jugar muy bien Messi, va a realizar goles sobre todo en los primeros partidos", aseguró, alimentando la ilusión de un hincha que sueña con verlo brillar una vez más con la camiseta nacional.

¿Y en qué lugar terminará la Argentina? Acá llega el dato que da título a todas las charlas. Venus Psíquica sostuvo que, de la mano de Messi, el seleccionado va a quedar entre los tres primeros puestos del Mundial 2026. No habló de un título asegurado ni cerró la puerta a una caída antes de la final: su visión ubica a la Albiceleste en el podio, peleando arriba hasta el último tramo del campeonato. Un pronóstico ambicioso, pero ni de cerca descabellado para la campeona vigente.

La predicción, sin embargo, vino con un costado agridulce. La vidente también adelantó que, una vez terminado el Mundial, Messi va a dejar el fútbol. El vaticinio no hace más que ponerle nombre místico a una sensación que sobrevuela hace tiempo: la idea de que esta Copa del Mundo podría ser la última función del 10 al máximo nivel. Si se cumple, el 2026 quedaría marcado como el cierre de un ciclo irrepetible.

Vale la aclaración de siempre: se trata de una predicción, no de un resultado. Quien tiene la última palabra es la pelota, y eso empezará a saldarse el martes 16 de junio, cuando la Selección debute frente a Argelia. Hasta entonces, el vaticinio de Venus Psíquica queda anotado, listo para chequear cuando el torneo termine.