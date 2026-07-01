La empresa General Tomás Guido implementó el cambio para el servicio vespertino de la variante semirrápido que une Once con la zona de Firestone, en Esteban Echeverría.

Los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) contarán con una nueva opción para viajar entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Conurbano. Desde el lunes 30 de junio, el servicio semirrápido de la línea 164 incorporó una parada en Plaza Constitución, una modificación que amplía el recorrido y facilita la conexión con la terminal ferroviaria del Ferrocarril Roca.

La empresa General Tomás Guido implementó el cambio para el servicio vespertino de la variante semirrápido que une Once con la zona de Firestone, en Esteban Echeverría. La nueva parada funcionará en la dársena donde actualmente opera la línea 51.

¿Cómo será el nuevo recorrido de la línea 164 que unirá Constitución?

El servicio continuará partiendo desde Plaza Miserere (Once) y, aproximadamente veinte minutos después, ingresará a Plaza Constitución antes de retomar el recorrido por las autopistas Riccheri y Dellepiane hacia el sur del Conurbano bonaerense. La modificación permitirá a los pasajeros acceder al colectivo desde uno de los principales centros de combinación del transporte metropolitano.

Los horarios de salida desde Once se mantendrán entre las 13 y las 19, con frecuencias de aproximadamente 30 minutos. A partir de la incorporación de la nueva parada, el paso por Constitución está previsto desde las 13:20 hasta las 19:20, según el cronograma difundido por la empresa.

El servicio semirrápido de la línea 164 fue incorporado en 2022 para reducir los tiempos de viaje entre Monte Grande, Llavallol y el centro porteño mediante un recorrido por autopista. Con la nueva parada, los pasajeros podrán combinar de forma más directa con los servicios del Ferrocarril Roca y otras líneas de colectivos que operan en esa terminal.

Recorrido línea 164 | Monte Grande - Once

Paradas hacia Once

- Boulevard y Rosales.- Boulevard y Madariaga.- Coto Amat.- Plaza Monte Grande.- Estación Monte Grande.- Boulevard Buenos Aires.- Rotonda de Lavallol.- Camino de Cintura.- Puente 12.- Autopista Ricchieri.- Autopista Dellepiane.- Plaza Constitución.- Bernardo de Irigoyen.- Av Hipólito Irigoyen.- Piedras.- Av Belgrano.- Av Rivadavia- Plaza Miserere.





- Plaza Miserere.

- Lima y Carlos Calvo.

- Mercado Central.

- Hotel Sur.



- Lago Garcia.

- Prayones.

- Huergo.

- "Las Manitos".

- Petraca.

- Zuviria.

- Av Fair.



- Buzzone

- Estación Monte Grande.

- Coto Amat.

- Boulevard y Madariaga.

- Boulevard y Rosales.