Mientras continúa la búsqueda desesperada de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años que desapareció tras los terremotos en Venezuela, su familia pidió una cadena de oración y se encuentra en el corazón del operativo ayudando a los rescatistas que trabajan sobre los escombros del edificio donde se encontraba el menor.

El niño se encontraba junto a sus tíos disfrutando de un día de playa en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre natural que provocó la muerte de más de 1900 personas hasta el momento, según informaron autoridades del país. Su mamá, Blancalida Martínez Coronado, compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales: “Sé que siempre les pido lo mismo, pero para mí es muy importante, porque la oración de mucha gente que se ha conectado con Lucas, increíblemente sin conocerlo, es lo que nos ha mantenido con fuerza y con serenidad a su papá, a mí y a todos los que estamos en este proceso de la búsqueda”.

“Gracias a toda la gente que ha estado pendiente, a todos los mensajitos lindos que nos llenan el alma. Anoche llovió y tuvimos que frenar. Ahora activamos nuevamente y esperamos traer buenas noticias en el transcurso del día. Donde se sospecha que está Lucas es muy profundo, así que va a llevar unas por lo menos cinco horas poder llegar hasta allí. Así que les pido mucha oración”.

La madre de Lucas también mostró cómo es el minuto a minuto del operativo de búsqueda de personas que se lleva adelante en las distintas estructuras colapsadas. En las últimas horas compartió que rescataron a un gato de entre los restos del edificio donde estaba Lucas.

Quién es Lucas Gámez, el niño desaparecido en Venezuela

Lucas es hijo de padres venezolanos, pero nació en Argentina. El miércoles pasado aprovechó un día festivo en el país y viajó hacia La Guaira para ir al mar junto a sus tíos. Ese día estuvo en la playa, se compró un helado y en un momento volvió al departamento junto a su tío, ubicado en un segundo piso de las tantas edificaciones que terminaron destruidas.

Fue visto por última vez por un vecino que se lo cruzó en el ascensor. Gracias a este dato pudieron reconstruir lo que sucedió con el menor. Según Marcos, padre del niño, su hijo y tío tomaron el ascensor que va a los pisos impares porque el otro no funcionaba. Bajaron en el piso 3 y luego debía tomar la escalera hasta el segundo. Mientras que el vecino siguió al piso 7.

"Apenas llega al 7, se viene el colapso", precisó Marcos en diálogo con TN este lunes. "Nuestra duda es si Lucas logró llegar al departamento del piso 2 o si quedó entre las escaleras y el pasillo", indicó. El caso se viralizó luego de que Blanca compartiera un video en redes sociales hace unos días para dar con su paradero.

Sube la cantidad de muertos y heridos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este martes que la cifra de muertos ascendió a 1943 tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela el último 24 de junio. Los sismos dejaron 10.571 heridos, a la vez que 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención en centros de salud, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Rodríguez detalló que los equipos de emergencia lograron rescatar a 6461 personas y precisó que entre 13.400 y 13.500 consiguieron evacuar la zona del desastre por sus propios medios o con ayuda de sus familiares durante las primeras horas de la crisis.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que un contingente de más de 3300 rescatistas procedentes de 27 países —coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— ya opera en las áreas críticas para reforzar las tareas de excavación y auxilio.