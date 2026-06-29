Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años, es uno de los tanto desaparecidos tras los trágicos terremotos que sacudieron a gran parte de Venezuela. Su familia lo busca intensamente en la ciudad de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre natural que provocó la muerte de más de 1700 personas hasta el momento, según informaron autoridades del país.

El niño se encontraba junto a sus tíos disfrutando de un día de playa. A pesar de que avanzan las horas y no hay novedades sobre su paradero, su familia mantiene la ilusión de que haya sobrevivido debajo de los escombros. “Nos da esperanzas que él es un chico delgado y puede caber en espacios reducidos entre concreto y concreto”, explicó este lunes Marcos, su padre, en declaraciones televisivas.

Lucas es hijo de padres venezolanos, pero nació en Argentina. El miércoles pasado aprovechó un día festivo en el país y viajó hacia La Guaira para ir al mar junto a sus tíos. Ese día estuvo en la playa, se compró un helado y en un momento volvió al departamento junto a su tío, ubicado en un segundo piso de las tantas edificaciones que terminaron destruidas.

Tanto Marcos como Blanca Martínez, mamá de Lucas, llevan días intentado remover los escombros del edificio donde se encontraba el pequeño y pidieron ayuda para seguir con la búsqueda. "Por ahora no hemos tenido ningún contacto. Hace dos días hizo la intención de comunicarse, sabemos que por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado. Estamos liberando la zona de escombros con una grúa", contó Marcos en diálogo con TN este mediodía.

"Es un chico delgado" por lo que podría encontrarse "en espacios reducidos entre placa y placa". Y pidió ayuda al Ejército argentino para encontrarlo.

Quién es Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido en Venezuela

Lucas juega al fútbol y fue visto por última vez por un vecino que se lo cruzó en el ascensor. Gracias a este dato pudieron reconstruir lo que sucedió con el menor. Según Marcos, su hijo y su tío tomaron el ascensor que va a los pisos impares porque el otro no funcionaba. Bajaron en el piso 3 y luego debía tomar la escalera hasta el segundo. Mientras que el vecino siguió al piso 7.

"Apenas llega al 7, se viene el colapso", precisó Marcos. "Nuestra duda es si Lucas logró llegar al departamento del piso 2 o si quedó entre las escaleras y el pasillo", indicó. El caso se viralizó luego de que Blanca compartiera un video en redes sociales hace unos días para dar con su paradero.

La mujer explicó que "se está necesitando mano de obra para sacar escombros. Hasta la una de la mañana estuvimos con la gente del colegio Los Arcos, el colegio de mi hijo. Quiero agradecerles infinito porque se han portado muy bien, pero necesitamos más gente que ayude, mano de obra masculina, maquinaria... Hay que traspasar unos muros".

"Escuchamos sonidos, escuchamos quejidos de Lucas y también escuchamos los sonidos de un bebé de un año y medio que se llama Santiago", agregó. "Les pedimos, por favor. Sé que hay mucha gente pendiente del caso de Lucas, pero repito: no es el único. Hay muchas mamás y papás esperando ver a sus hijos con vida y también a sus familiares. Les pedimos colaboración", completó.

Sube la cantidad de muertos y heridos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este lunes que la cifra de víctimas mortales por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio se elevó a 1719, y la cantidad de heridos, a 5034, mientras se multiplican las tareas de socorristas en las zonas afectadas en busca de sobrevivientes.

Rodríguez agregó que el total de damnificados hasta la fecha es de 15.866 e informó que el Gobierno relevó a 855 edificios afectados, entre ellos 189 que colapsaron totalmente y 666 de manera parcial.