Aumenta el transporte público: cuánto cuesta viajar en colectivos y subtes desde el 1 de julio

Con el inicio de julio, los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán afrontar un nuevo incremento en las tarifas. El ajuste alcanzará a colectivos, subtes, trenes y peajes, con subas que, según el servicio, llegan a superar el 8%.

En el caso de los colectivos que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el aumento será del 4,1%. De esta manera, el boleto mínimo para trayectos de hasta tres kilómetros pasará a costar $ 820,60.

Las líneas bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires también actualizarán sus tarifas desde julio. El incremento será del 4,3%, por lo que el pasaje inicial para el mismo recorrido ascenderá a $1.059,28, con valores que continuarán escalando de acuerdo con la distancia del viaje.

Aumenta el subte y los peajes

El subte porteño tampoco quedará al margen de la actualización. Desde el 1 de julio, el boleto para quienes tengan registrada la tarjeta SUBE costará $1.621, frente a los $1.558 vigentes hasta junio. En tanto, quienes utilicen una SUBE sin nominalizar deberán pagar $ 2.541 por viaje. La tarifa social se fijó en $567 y el boleto estudiantil tendrá un valor de $226.

Los incrementos también alcanzarán a los peajes de las autopistas administradas por la Ciudad. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos abonarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 durante las horas pico. Para las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas oscilarán entre $1.922,15 y $2.718,21, según la franja horaria.

Estas actualizaciones responden al mecanismo de ajuste automático implementado por las jurisdicciones porteña y bonaerense, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. En esta oportunidad, la inflación de referencia fue del 2,1%, a la que se suma un adicional del 2%.

Por otra parte, los colectivos de jurisdicción nacional también tendrán una actualización, aunque entrará en vigencia el 15 de julio. El boleto mínimo para quienes cuenten con una SUBE registrada pasará de $728,28 a $742,81, lo que representa un incremento del 2%. Los beneficiarios de la Tarifa Social pagarán $334,26, mientras que quienes viajen con una tarjeta sin registrar deberán desembolsar $1.485,62.

En el caso de los trenes metropolitanos, la Secretaría de Transporte confirmó un esquema de aumentos escalonados para los próximos meses. En julio, el boleto correspondiente a la primera sección aumentará un 8,6% y costará $380,10. En agosto volverá a subir un 10,5%, hasta alcanzar los $420,01, mientras que en septiembre tendrá un nuevo ajuste del 7,1%, que llevará la tarifa a $449,83.