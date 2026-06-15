Vuelven a subir el colectivo a partir de hoy y en julio habrá nuevo incremento

Desde este lunes, el boleto del colectivo volverá a aumentar producto de una actualización que forma parte del esquema de incrementos mensuales que toma como referencia la evolución de la inflación y establece ajustes automáticos sobre el cuadro tarifario vigente. Así, millones de usuarios y usuarias se verán afectadas y deberán pagar más por el servicio.

De esta manera, el boleto mínimo de colectivos para recorridos de hasta tres kilómetros en las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará de $714 a $728,28, para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada; de $321,30 a $327,72 para quienes pagan tarifa social y de $1.428 a $1.456,56 para aquellos que paguen con tarjeta SUBE no registrada.

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Teniendo en cuenta el pago con tarjeta SUBE registrada en el AMBA, la escala tarifaria es la siguiente: para tramos de 3 a 6 kilómetros, $823,21; de 6 a 12 kilómetros, $912,05; de 12 a 27 kilómetros, $1.003,45; y de más de 27 kilómetros, $1.107,19.

Para los usuarios de tarjeta SUBE no registrada el mínimo será de $1.456,56 y el máximo de $2.214,39 para recorridos de más de 27 kilómetros.

A partir de julio volverán a aumentar las tarifas de los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ajuste será del 4,3% y alcanzará tanto a las líneas que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como a las que están bajo la órbita de la Provincia.

Cómo quedan las tarifas de los colectivos nacionales

Desde el 15 de junio, los valores para los usuarios con SUBE registrada serán los siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $ 728,28 .

. De 3 a 6 kilómetros: $ 835,32 .

. De 6 a 12 kilómetros: $ 952 .

. De 12 a 27 kilómetros: $ 1.075,37 .

. Más de 27 kilómetros: $ 1.227,76.

El incremento alcanzará a las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional que prestan servicio en el AMBA, entre ellas las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Trenes: cuánto costará viajar desde el 15 de junio

Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur también actualizarán sus tarifas con una suba del 12,9%.

De esta manera, los nuevos valores para pasajeros con SUBE registrada serán: