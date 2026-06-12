Nuevo aumento de tarifas de transporte en el AMBA: suba de 4,3% en los colectivos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires en julio

A partir de julio volverán a aumentar las tarifas de los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ajuste será del 4,3% y alcanzará tanto a las líneas que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como a las que están bajo la órbita de la Provincia.

La actualización forma parte del esquema de incrementos mensuales aplicado por ambas jurisdicciones, que toma como referencia la evolución de la inflación y establece ajustes automáticos sobre el cuadro tarifario vigente. De esta manera, los pasajeros que utilicen una SUBE registrada deberán afrontar nuevos valores desde el próximo mes.

En el caso de las líneas de la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo pasará de $788,28 a $822,18 para los recorridos de hasta tres kilómetros. Para los tramos de entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa subirá de $875,90 a $913,56. Quienes recorran entre 6 y 12 kilómetros abonarán $983,94, frente a los actuales $943,37; mientras que los viajes de entre 12 y 27 kilómetros pasarán de $1.010,90 a $1.054,37.

Por su parte, en las líneas provinciales del AMBA, el boleto mínimo aumentará de $1.015,61 a $1.059,28. Los trayectos de entre 3 y 6 kilómetros costarán $1.191,68, por encima de los $1.142,55 vigentes. Para las distancias de entre 6 y 12 kilómetros, la nueva tarifa será de $1.324,09, mientras que quienes viajen entre 12 y 27 kilómetros deberán pagar $1.588,90. En tanto, los recorridos de más de 27 kilómetros ascenderán a $1.868,03, desde los actuales $1.791,02.

Cómo quedan las tarifas desde julio

Líneas de la Ciudad de Buenos Aires

0 a 3 km: $822,18

3 a 6 km: $913,56

6 a 12 km: $983,94

12 a 27 km: $1.054,37

Líneas de la Provincia de Buenos Aires

0 a 3 km: $1.059,28

3 a 6 km: $1.191,68

6 a 12 km: $1.324,09

12 a 27 km: $1.588,90

Más de 27 km: $1.868,03

El incremento volverá a impactar en el bolsillo de millones de usuarios que utilizan el colectivo como principal medio de movilidad para trabajar, estudiar o realizar sus actividades cotidianas.

Suben los boletos de colectivos y trenes en el AMBA: cuánto costará viajar desde el 15 de junio

A partir del lunes 15 de junio entrará en vigencia un nuevo aumento en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. La actualización contempla una suba del 12,9% en las tarifas de los trenes metropolitanos y del 2% en los colectivos de jurisdicción nacional, en el marco del esquema de incrementos definido por la Secretaría de Transporte a comienzos de mayo.

Con esta actualización, quienes tengan la tarjeta SUBE registrada pagarán un boleto mínimo de colectivo de $728,28, frente a los $714 vigentes hasta ahora. En el caso de los trenes, la tarifa mínima pasará de $ 310 a $ 350.

Cómo quedan las tarifas de los colectivos nacionales

Desde el 15 de junio, los valores para los usuarios con SUBE registrada serán los siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $ 728,28 .

De 3 a 6 kilómetros: $ 835,32 .

De 6 a 12 kilómetros: $ 952 .

De 12 a 27 kilómetros: $ 1.075,37 .

Más de 27 kilómetros: $ 1.227,76.

Por su parte, quienes utilicen una SUBE sin registrar deberán afrontar tarifas más elevadas, con valores que irán desde $1.456,56 hasta $2.455,52, según la distancia recorrida.

El incremento alcanzará a las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional que prestan servicio en el AMBA, entre ellas las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Trenes: cuánto costará viajar desde el 15 de junio

Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur también actualizarán sus tarifas con una suba del 12,9%.

De esta manera, los nuevos valores para pasajeros con SUBE registrada serán:

Primera sección: $350.

Segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros): $470.

Tercera sección (más de 24 kilómetros): $590.

El nuevo ajuste representa el segundo tramo de aumentos previsto por el Gobierno nacional para el transporte público del AMBA y volverá a impactar en el presupuesto de millones de usuarios que utilizan a diario colectivos y trenes para trasladarse por la región metropolitana.