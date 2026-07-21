Los feriados de agosto 2026 en Argentina: cuántos hay y qué días caen

Calendario de feriados.

Con el receso invernal ya finalizado en la mayor parte del país y luego de las expectativas que generó un posible feriado a la Selección Argentina luego del Mundial 2026, una de las consultas que más creció en los buscadores es cuándo será el próximo feriado nacional y cuántos días de descanso habrá durante agosto.

La respuesta está en el calendario oficial de feriados. Si bien agosto contará con un solo feriado nacional, la buena noticia es que caerá un lunes, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos, una oportunidad que muchos aprovecharán para viajar, descansar o realizar actividades recreativas.

Cuál es el feriado de agosto 2026 y cuándo cae

El único feriado nacional de agosto será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Es un feriado trasladable, pero no será necesario modificar en 2026 la fecha porque coincide con un lunes. De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, conformando uno de los fines de semana largos más esperados del segundo semestre.

Por qué se conmemora a San Martín el 17 de agosto

Cada 17 de agosto Argentina recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, uno de los principales protagonistas de la independencia sudamericana.

San Martín lideró el histórico Ejército de los Andes y encabezó las campañas militares que hicieron posible la independencia de Argentina, Chile y Perú. Por ese motivo es considerado uno de los próceres más importantes de la historia nacional y un símbolo de la integración latinoamericana y la lucha por la libertad de los pueblos.

José de San Martín.

La fecha busca mantener viva su memoria y reconocer el legado político, militar e histórico de quien es conocido como el Padre de la Patria.

Cuáles son los próximos fines de semana largos de 2026

Después del descanso de agosto, el calendario oficial todavía ofrecerá varias oportunidades para disfrutar de fines de semana largos durante el resto del año. Estos son los próximos: