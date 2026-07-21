LLA se prepara en el Senado para seguir copando la Justicia

Si bien el Congreso transita el receso infomal de invierno, el Senado anunció para el mes que viene la convocatoria de las audiencias públicas para tratar el nombramiento de 25 jueces, camaristas y defensores. Lejos de distanciarse del concepto de "casta", algunas de las designaciones judiciales del gobierno de Javier Milei están unidas a la Casa Rosada; ya sea por vínculo, fallos favorables o sintonía ideológica.

El 4 y el 5 de agosto se realizarán dos audiencias públicas de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside el senador de LLA Juan Carlos Pagotto. En esas dos jornadas se debatirán en total 25 pliegos. En total, en lo que va del año, la Cámara alta le dio aprobación a 110 pliegos. De esa cifra, el presidente Javier Milei decretó el nombramiento de cerca de 62 designaciones de jueces, camaristas y defensores.

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Desde su arribo, en marzo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanzó en el envío de pliegos al Senado para ocupar las distintas vacantes en el sistema judicial, recordaron fuentes de LLA a El Destape. El escenario se simplificó, cierto es, tras el recambio legislativo que favoreció al oficialismo. De todos modos, algunos nombramientos estaban desde gestiones anteriores.

El primero de los pliegos que se sancionaron fue el del padre del actual ministro, Carlos "Coco" Mahiques. En la sesión del 14 de mayo, el Senado avaló la extensión de su mandato como vocal de la Cámara de Casación Penal, ya que cumplirá 75 años, edad en la que debería jubilarse.

En la sesión del 4 de junio, el Senado aprobó 74 pliegos judiciales. Entre estos estuvo el nombramiento de la candidata a jueza para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, María Verónica Michelli. La Casa Rosada había dado la orden de dormir ese expediente, ya que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investigó casos de presunta corrupción del gobierno de Javier y Karina Milei como el caso ANDIS o la estafa de $Libra.

Finalmente, por presión del peronismo, los aliados y la propia jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, el pliego de Michelli fue aprobado. Sin embargo, Milei todavía no le puso la firma al nombramiento.

Por otra parte, la Cámara alta aprobó otras 29 designaciones en la sesión de este jueves, incluyendo el del juez Víctor Pesino, que había fallado en favor de la reforma laboral, frente a un amparo presentado por la CGT. El ministro Mahiques autorizó el nombramiento a través del decreto 615/2026, publicado este lunes.

A Pesino se lo autorizó para continuar como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal por cinco años, pese a estar por cumplir 75 años, edad en la que se tendría que jubilar. En esa sesión del Senado, también fueron aprobados los pliegos de Marina Edith Pisacco, pareja del periodista de TN Adrián Ventura, y de Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario de Ariel Lijo.

Lijo y Manuel García-Mansilla fueron parte del primer intento trunco de avanzada de Milei sobre la justicia. Los dos magistrados habían sido promovidos por la Casa Rosada como candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia, a instancias del asesor presidencial Santiago Caputo.

Finalmente, el Senado, que en ese entonces no tenía un bloque fuerte de LLA, rechazó los pliegos de García-Mansilla y Lijo. Paradojicamente, este último es quien tiene a cargo la causa sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex jefe de gabinete Manuel Adorni.

Qué pliegos se tratan

En la audiencia del 4 de agosto, que se realizará desde las 14, rendirán examen como defensora para la ciudad de Formosa, María Esther Pino-También se promueve como Defensores Públicos a Beatriz Martín para la provincia de Santiago del Estero, a José Chumbita para La Rioja y como fiscal a Pedro Rebollo para el Juzgado Federal de Entre Ríos.

En la lista figura como postulante a juez en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Fernando Pascual, y como jueces en Chubut a Sebastián Pedro Ruiz como juez en Comodoro Rivadavia, y a Ángela Pagano Mata para el Tribunal de Juicio de Comodoro Rivadavia.

Además, se postula a Matilde Ballerini como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal y a Ramiro Ariel Mariño. También se le tomará examen como candidata a jueza de Catamarca a María Busleiman y a Florentino Malaponte como de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe.

Por otra parte, en la audiencia del 5 de agosto rendirá examen la candidata a Defensora Pública de la Cámara de Casación Penal, Ana Galán Muñoz, a quien se vinculó con la agrupación Justicia Legitima. También se postula como defensor a Maximiliano Eduardo Nicolás ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y como fiscal ante los Tribunales Oral en lo Penal Económico a Santiago Roldan.

Para designar jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil se postula a Florencia Inés Córdoba, para la Cámara de Seguridad Social, a Alicia Braghini, y como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico a María Ángeles Ramos.

Como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal a, Julio Di Giorgio, como jueces de Primera Instancia en lo Civil a Santiago Villagrán, y como jueces de primera instancia a Pilar Fernández Escarguel, a José María Abran Lujan, a Bárbara Rastellino, y Gustavo Cultraro. Finalmente, rendirá examen como candidato a jueza del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Albertina Caron.