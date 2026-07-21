Defendió a Tinelli en sus polémicas, se desnudó en la Calle Corrientes y se animó a un nuevo desafío: la renovada vida de Carna

El nuevo desafío de Carna Crivelli en los escenarios.

Carna Crivelli fue uno de los humoristas más famosos que pasaron por VideoMatch y ShowMatch, y durante al menos tres décadas se consolidó como una de las figuras populares de la troupe de Marcelo Tinelli. Pero con los cambios en la televisión y el fin de una etapa en la carrera de "El Cabezón", Carna dio un vuelco en su carrera de la pantalla chica al teatro.

Luego de ser uno de los protagonistas de la comedia dramática Sinverguenzas (adaptación de The Full Monty, obra en la que trabajó junto a Christian Sancho, Juan Palomino y Alexis "El Conejo" Quiroga, exparticipante de Gran Hermano, y que sigue la historia de un grupo de obreros desempleados que se convierten en strippers para llevar dinero a sus casas), Carna se animó a un nuevo desafío en teatro, de la mano del cineasta Martino Zaidelis (Re Loca, La Extorsión) en su debut como director teatral.

En la obra HDP. Hijos de primera, la batalla es familiar, Carna actúa junto a Andrea Politti, Laura Cymer, Nacho Tosselli y Macarena Suárez. "Cuando creen que su padre está por morir, tres hijos y su actual esposa venden todo y se reparten la herencia antes de tiempo. El problema es que el hombre mejora. Y rápido. Con los compradores en camino y demasiadas cosas para ocultar, la familia entra en una carrera desquiciada por tapar lo imposible, convencidos de que, si no encuentran una salida, van a terminar todos presos y sin un mango. Hasta que la codicia nos separe", reza la sinopsis oficial de la comedia que puede verse en el Teatro Politeama (Paraná 353, CABA) de jueves a domingos hasta principios de agosto.

El elenco de HDP, comedia de Martino Zaidelis que puede verse en el Teatro Politeama.

La última aparición pública de Carna defendiendo a Tinelli: "Son desagradecidos"

La comedia HDP es la vuelta a la actuación de Carna tras su última aparición pública, que se dio en medios de las polémicas acusaciones contra Marcelo Tinelli por incumplimiento de pagos. El humorista fue uno de los primeros en defender al conductor y en una entrevista con el periodista Pablo Montagna (Radio Rivadavia) sostuvo: "Los que no defendieron a Marcelo son desagradecidos. A Marcelo Tinelli lo tienen apuntado con un láser y tengo a los cinco identificados".