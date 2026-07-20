Copa América 2028: fecha de cuándo es, país y dónde se juega el torneo

La deseada Copa América.

Luego del Mundial 2026, el calendario internacional tendrá una nueva cita de primer nivel con la Copa América 2028, el torneo de selecciones más antiguo del mundo. La competencia organizada por la Conmebol volverá a reunir a las principales potencias del continente y promete ser una prueba clave de cara al Mundial 2030, que tendrá partidos inaugurales en Sudamérica.

La expectativa por conocer los detalles de la próxima edición crece de cara a lo que viene, especialmente después del éxito de la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos. Aunque la Conmebol todavía no oficializó todos los aspectos de la organización, ya existen definiciones y fuertes indicios sobre la fecha de realización y el país que albergaría el certamen.

Cuándo es y dónde se juega la Copa América 2028

La Copa América 2028 está prevista para disputarse entre junio y julio de 2028, respetando el calendario habitual de la competencia y coincidiendo con la ventana internacional de la FIFA. De esta manera, las principales figuras sudamericanas podrán participar sin interferir con la actividad de las ligas europeas, tal como ocurrió en las últimas ediciones del campeonato.

En cuanto a la sede, Ecuador aparece como el principal candidato para organizar el torneo. En una reunión entre Alejandro Domínguez y el presidente Daniel Noboa, se discutió la posibilidad de llevar el fútbol a todos los rincones del país. La última vez que Ecuador organizó este torneo fue en 1993 (Argentina se coronó en una final ante México), y ahora busca repetir la experiencia para impulsar su turismo y destacar el crecimiento reciente de su selección nacional. El gobierno ecuatoriano ha identificado a ocho ciudades como posibles sedes para los partidos: Guayaquil, Quito, Manta, Cuenca, Machala, Ambato, Riobamba y Salinas.

Argentina con la última Copa América.

El otro fuerte candidato es Estados Unidos. Tras haber sido anfitrión de la Copa América Centenario en 2016 y de la edición 2024, el país norteamericano volvió a posicionarse como favorito gracias a la infraestructura desarrollada para el Mundial 2026 y a un acuerdo de cooperación entre la Conmebol y la Concacaf. Sin embargo, la designación definitiva aún no fue oficializada por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

La opción de Argentina, Uruguay y Paraguay

Una opción adicional que se está considerando es una sede conjunta entre Uruguay, Argentina y Paraguay. Esta propuesta no solo permitiría distribuir los costos y los beneficios de organizar el torneo, sino que también serviría como una preparación para el Mundial 2030, que tendrá a los tres países como sedes de sus respectivos partidos inaugurales antes de mudarse a España, Portugal y Marruecos.