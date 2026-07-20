Antes de la medianoche, la Policía reprimió en el Obelisco para disolver los festejos

Aún faltaba media hora para la medianoche, cuando la Policía de la Ciudad comenzó a reprimir a los miles de simpatizantes que se habían movilizado al Obelisco y la 9 de Julio para agradecerle a la Selección por el subcampeonato obtenido en Estados Unidos. Varios grupos de policías antidisturbios reprimieron con gases lacrimógenos, un camión hidrante y balas de gomas a todos los que estaban en la zona, donde durante horas se había celebrado sin problemas.

Según dijo la Policía porteña, respondieron a un grupo que les tiró botellas; sin embargo, imágenes transmitidas por la televisión mostraban cómo terminaron corriendo y tratando de escapar de los gases familias enteras con niños. En apenas unos minutos, 12 personas fueron detenidas.

Las cámaras de TN mostraron también cómo los que se habían concentrado en el Obelisco salieron corriendo en todas las direcciones, mientras se multiplicaban las detonaciones y disparos de la Policía que avanzaba sobre algunos grupos y detuvo a 12 personas, según la fuerza porteña. Los oficiales antidisturbios llegaron incluso hasta la avenida Belgrano.

Fueron sólo unos minutos de caos y violencia, pero alcanzó para que se apagara el clima de alegría que se había vivido desde el final del partido, aún pese a la derrota contra España. De a poco, la gente comenzó a retirarse aunque para la medianoche aún quedaban miles de personas por la zona y las calles aledañas.

El versión de la Policía

Según informó la Policía porteña, la represión "se inició cuando un grupo de violentos comenzó a arrojar botellas a la Policía de la Ciudad que estaba dentro del área del Obelisco". "Varias personas sobrepasaron la reja perimetral del Obelisco, quienes fueron reducidas por policías que estaban en el lugar", continuó.

"Ante este situación avanzó el camión hidrante para dispersar a quienes agredieron a la policía", concluyó el comunicado, en el que también se informó que 12 personas fueron detenidas.