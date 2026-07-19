Qué canal tiene menos delay: dónde ver Argentina vs. España por TV sin que te griten antes los goles en el Mundial 2026

La Selección Argentina tras la victoria ante Inglaterra.

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y millones de argentinos se preparan para seguir el duelo entre la Selección y España. Sin embargo, además de definir dónde ver el partido, muchos hinchas tienen otra preocupación que se volvió habitual en los últimos años: evitar que los gritos de gol de los vecinos o de un bar cercano arruinen la emoción antes de que la jugada aparezca en la pantalla.

El fenómeno del "delay" se hizo cada vez más evidente con la expansión de las plataformas de streaming y las distintas formas de consumir televisión. Mientras algunos espectadores reciben la señal casi en tiempo real, otros pueden tener varios segundos de retraso, una diferencia suficiente para escuchar el festejo antes de ver el gol. En un partido tan esperado como la final entre Argentina y España, elegir correctamente la transmisión puede marcar la diferencia para vivir el encuentro sin spoilers.

Dónde se puede ver Argentina vs España con menos delay

En la comparación realizada entre las distintas transmisiones disponibles del Mundial 2026 en Argentina, la señal que ofrece la menor latencia es DSports mediante el servicio satelital de DirecTV. La diferencia con la acción en el estadio es de apenas entre dos y tres segundos, lo que la convierte en la alternativa más cercana al tiempo real para seguir los partidos de la Selección.

Argentina sigue soñando en esta Copa del Mundo.

En segundo lugar aparece Telefe a través de la televisión abierta. Su transmisión presenta un retraso estimado de entre cuatro y cinco segundos, una diferencia que para la mayoría de los televidentes pasa inadvertida, aunque en algunos casos alcanza para que los gritos de gol de otros hogares se escuchen unos instantes antes de que la jugada llegue a la pantalla.

En qué lugares se ve el partido con más retraso

Más atrás se ubican las emisiones de TV Pública y TyC Sports, que registran una demora aproximada de entre seis y siete segundos. Si bien continúan ofreciendo una experiencia muy cercana al tiempo real, esa diferencia puede notarse en momentos decisivos del partido, especialmente cuando se producen goles o situaciones de gran peligro.

Las mayores demoras se presentan en las plataformas de streaming. Servicios como DGO, Flow, Telefe Streaming y otras aplicaciones que transmiten por internet pueden tener un retraso que oscila entre los 20 y los 40 segundos. Esa latencia depende de distintos factores, como la velocidad de la conexión, el nivel de tráfico en la red y el dispositivo desde el que se reproduce el encuentro.