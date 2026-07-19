Al menos un muerto y 11 heridos deja dos sismos en Andes de Perú, se teme más víctimas: autoridades

Al menos un muerto y varios heridos dejaron dos sismos que sacudieron una región andina de Perú la noche del sábado, provocando además daños en viviendas, locales públicos y en carreteras de la zona, informaron las autoridades.
Los movimientos, de magnitud 5,1 y 3,7, se produjeron en la provincia de Chupaca del distrito de Junín en el centro del país, a unos 300 kilómetros al este de Lima, según informó el Centro Sismológico Nacional a través de un mensaje por X.
El primer sismo tuvo una profundidad de 24 kilómetros y el segundo de 18 kilómetros, precisó el centro sismológico.
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El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo reportó más temprano que el primer sismo tuvo una magnitud de 5,6.
Luis Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), dijo el domingo que se ha confirmado una persona muerta en la localidad de Chumbivilcas mientras que "estan por confirmar" otros 12 fallecidos según reporte de testigos.
"Al momento nosotros tenemos una persona fallecida (...) y en el tema de heridos tenemos 11", afirmó a la radio local RPP.
INDECI informó en un comunicado que según una evaluación preliminar se ha reportado daños en viviendas, centros de salud, colegios y en la infraestructura de la zona.
Testigos que se comunicaron con la radio local RRP y en videos difundidos en redes sociales hablan de entre cinco a ocho muertos por el derrumbe de viviendas rusticas, construidas generalmente de adoquines de barro en las zonas afectadas.
El país sudamericano se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial.
Con información de Reuters