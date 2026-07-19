Terremoto en Perú

​Al menos un muerto y varios heridos dejaron dos sismos que sacudieron ‌una región andina ‌de Perú la noche del sábado, provocando además daños en viviendas, locales públicos y en carreteras de la zona, informaron las autoridades.

Los movimientos, de magnitud 5,1 y 3,7, se produjeron en la provincia de ​Chupaca del distrito ⁠de Junín en el centro del ‌país, a unos 300 kilómetros ⁠al este de Lima, ⁠según informó el Centro Sismológico Nacional a través de un mensaje por X.

El primer sismo ⁠tuvo una profundidad de 24 kilómetros ​y el segundo de ‌18 kilómetros, precisó el ‌centro sismológico.

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El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo ⁠reportó más temprano que el primer sismo tuvo una magnitud de 5,6.

Luis Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa ​Civil (INDECI), ‌dijo el domingo que se ha confirmado una persona muerta en la localidad de Chumbivilcas mientras que "estan por confirmar" otros 12 fallecidos según reporte ⁠de testigos.

"Al momento nosotros tenemos una persona fallecida (...) y en el tema de heridos tenemos 11", afirmó a la radio local RPP.

INDECI informó en un comunicado que según una evaluación preliminar se ha reportado daños en ‌viviendas, centros de salud, colegios y en la infraestructura de la zona.

Testigos que se comunicaron con la radio local RRP y en videos difundidos en redes sociales hablan ‌de entre cinco a ocho muertos por el derrumbe de viviendas rusticas, construidas generalmente de ‌adoquines de ⁠barro en las zonas afectadas.

El país sudamericano se encuentra ubicado en ​el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial.

Con información de Reuters