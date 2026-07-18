El Gobierno de La Rioja se anticipa al verano con mejoras en el servicio de agua potable

Con el objetivo de garantizar un mejor suministro de agua potable durante la próxima temporada estival, el Gobierno de La Rioja avanza con los trabajos de renovación del sistema de filtración de la planta potabilizadora de Nonogasta. La obra busca fortalecer la infraestructura hídrica de la localidad y anticiparse al aumento del consumo que se registra durante los meses de verano.

Los trabajos se enmarcan en la política hídrica impulsada por el gobernador Ricardo Quintela y surgieron a partir de las gestiones realizadas por el intendente del departamento Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, ante el Ministerio de Agua y Energía, que dispuso de manera inmediata los recursos necesarios para ejecutar las mejoras.

La intervención consiste en el recambio integral del manto filtrante de la planta potabilizadora, una tarea fundamental para optimizar el proceso de tratamiento del agua y garantizar un servicio más eficiente y seguro para los vecinos de Nonogasta.

Las tareas operativas están a cargo de la delegación de la Secretaría de Agua en Chilecito, encabezada por Eduardo Veira, y se desarrollan de manera articulada con el municipio local. Desde el área destacaron que la planificación de los trabajos responde a una estrategia que aprovecha la disminución del consumo durante el invierno para llegar al verano con un sistema fortalecido.

"Estamos trabajando junto con el municipio con la premisa de articular siempre con las autoridades locales para optimizar el servicio. Elegimos esta época del año porque el consumo de agua disminuye, lo que nos permite prepararnos mejor para afrontar la temporada estival", explicó Veira.

Asimismo, el funcionario señaló que se dispusieron cuadrillas integradas por diez trabajadores que se encuentran abocadas exclusivamente a la obra, con el objetivo de finalizar las tareas en el menor tiempo posible y minimizar las molestias ocasionadas a los usuarios.

Desde el servicio técnico informaron que, mientras se desarrollen las maniobras, algunos sectores de la localidad podrían registrar una disminución en la presión del agua durante el día. No obstante, aseguraron que el servicio se normalizará durante las horas de la noche.

La obra representa una respuesta concreta a los planteos realizados por vecinos de distintos barrios de Nonogasta y forma parte del compromiso provincial de fortalecer los servicios esenciales en todos los departamentos riojanos.

Con estas mejoras, el Gobierno provincial busca garantizar el acceso a un servicio de agua potable de mayor calidad y reforzar la infraestructura hídrica local, asegurando mejores condiciones de abastecimiento ante las altas temperaturas del verano.