Fuente: Hipertextual.

Quienes usan Claude con frecuencia en más de un idioma suelen notar que algo cambia. No es solo el vocabulario o la gramática: la actitud del asistente puede sentirse distinta. Ahora Anthropic lo confirmó de forma oficial con datos concretos: analizó casi 310.000 conversaciones reales y mapeó diferencias sistemáticas en el comportamiento del modelo según el idioma y la versión que se use.

Qué mide el estudio y cómo funciona

Los investigadores de Anthropic estudiaron conversaciones de los modelos Sonnet 4.6, Opus 4.6 y Opus 4.7 en tareas abiertas y subjetivas: dar consejos, proporcionar retroalimentación, evaluar ideas. Descartaron deliberadamente las preguntas con respuesta única para enfocarse en los intercambios donde el criterio y el tono del sistema tienen más peso.

El análisis condensó más de 3.300 valores identificados en cuatro dimensiones de comportamiento:

Deferencia vs. cautela: qué tanto cuestiona o valida lo que plantea el usuario.

qué tanto cuestiona o valida lo que plantea el usuario. Calidez vs. rigor: si el tono es más empático o más analítico.

si el tono es más empático o más analítico. Profundidad vs. brevedad: si desarrolla las respuestas o va directo al punto.

si desarrolla las respuestas o va directo al punto. Franqueza vs. ejecución: si reconoce limitaciones o simplemente responde.

Qué cambia según el modelo

Sonnet 4.6 se destacó por su calidez y brevedad. Opus 4.7 fue más riguroso y tendió a desafiar el pensamiento del usuario sin que se lo pidieran. Opus 4.6 mostró un enfoque más conciso y orientado a la ejecución. Dicho de otra forma: preguntarle lo mismo a Opus 4.7 y a Sonnet 4.6 puede dar respuestas con un carácter notablemente distinto.

Qué cambia según el idioma

Las variaciones por idioma son las que más llaman la atención. Las respuestas en árabe e hindi resultaron más cálidas, las de inglés y ruso más rigurosas, y las neerlandesas las más francas al admitir errores. Esto sugiere que el modelo aprendió patrones de comunicación distintos según los textos en cada idioma con los que fue entrenado.

Qué dice Anthropic sobre por qué ocurre

La propia Anthropic es cuidadosa en la interpretación. La empresa señaló que no sabe aún si estos cambios son un problema o simplemente una adaptación a diferentes normas culturales. Y deja en claro que el estudio no implica que Claude tenga valores propios: lo que varía son los patrones de comportamiento observados, no una intención deliberada del modelo de comportarse diferente según el interlocutor.

Un dato clave para entender el alcance del estudio: los datos fueron recopilados en mayo de 2026 y corresponden a modelos que Anthropic considera versiones más antiguas de Claude. No está claro si las versiones actuales se comportan exactamente igual.

La consecuencia práctica para los usuarios

El hallazgo tiene una implicación concreta para quienes usan IA en decisiones reales. No conviene tomar la primera respuesta como la única posible. Probar el mismo prompt en un modelo diferente, o incluso reformularlo en otro idioma, puede devolver una perspectiva sustancialmente distinta sobre el mismo problema. En tareas donde el matiz importa, como decidir sobre un proyecto, evaluar un riesgo o pedir retroalimentación honesta, esa variabilidad merece tenerse en cuenta.